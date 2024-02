Qui a offert des lettres de Rimbaud à la ville de Charleville-Mézières ?

Le temps d’une visite privée ce vendredi soir, le voile sur le nom du « mystérieux donateur » à la ville Charleville-Mézières de plusieurs manuscrits du poète Arthur Rimbaud a été levé. Il s’agit de Pascal Urano, un entrepreneur bien connu de la région et ancien président du club de football du CS Sedan Ardennes. Originaire de Charleville-Mézières, le bienfaiteur n’avait en effet pas voulu décliner son identité au grand public après avoir acquis, lors d’enchères, le 8 décembre dernier à la maison Piasa (Paris), de trois lots de lettres du poète rebelle, qu’il a généreusement donné à la ville. Ville fortement attachée au poète dans laquelle ce dernier est né en 1854 et où il repose aujourd’hui, dans le vieux cimetière.

Les lettres écrites par « l’homme aux semelles de vents » comme le surnommait son amant Paul Verlaine, seront le temps du week-end exposées au musée Arthur-Rimbaud avant de disparaître jusqu’en juin prochain pour une campagne de restauration. Interview du donateur anonyme révélé.

Pascal Urano, pourquoi avoir acquis des lettres de Rimbaud ?

Hormis quelques esprits chagrins qui voulaient l’emmener au Panthéon, je dirai que personne ne nous le prendra aujourd’hui. C’est pour notre territoire un vecteur de communication mondial. Il est fédérateur, à la mode. Il n’y a qu’à voir avec cette vente, il fait aujourd’hui encore le buzz, ce qui est assez inhabituel pour un poète français décédé. Je n’ai pas de lien particulier avec l’œuvre de Rimbaud, mais nous essayons de promouvoir notre territoire, élargir notre vision. J’ai eu la chance d’aller à Bilbao il y a vingt-cinq ans lors de la réalisation de la fondation Guggenheim, et j’ai vu en très peu de temps cette ville, qui était une ville portuaire un peu terne, exploser et devenir l’un des phares de la culture mondiale, avec un rapide développement économique. J’ai voulu faire un parallèle avec Charleville-Mézières et pour notre territoire, le seul évènement qui pourrait avoir un retentissement mondial, c’est Rimbaud. Alors depuis vingt-cinq ans, j’essaye de convaincre tout le monde que si on avait une fondation Rimbaud, ça serait bien.

Pourquoi aviez-vous décidé de rester anonyme ?

Quand on a acheté ces lettres en décembre, j’avais pris contact avec le maire de Charleville. On avait imaginé, pour des raisons de présentation, de faire cette annonce pendant les vœux de Monsieur le maire à ses administrés, et on ne voyait pas l’intérêt de dévoiler notre nom à ce moment-là. Puis on a vu l’intérêt médiatique que cela a généré et on a voulu capitaliser sur cette dynamique-là pour donner encore plus de retentissement, pas à notre nom, mais pour montrer que le territoire est très attaché à ses racines et voulait trouver une autre dimension.

Pourquoi les avoir offertes à la ville de Charleville-Mézières ?

Il me semblait absolument logique d’en faire un don au musée et donc à la ville à qui appartient le musée. On s’aperçoit depuis l’après-guerre que toute cette bande du nord de la France, le long de la frontière, a été fort délaissée par tous nos gouvernants et aujourd’hui il faut redynamiser nos territoires et il est très importants que des acteurs du territoire se prennent en main et montrent qu’ils savent faire des choses. Nous ne cherchons pas à nous faire de la pub, on n’en raffole pas, nous essayons faire porter en commun à l’ensemble des forces vives du département.

Quel est le montant de cette acquisition aux enchères ?

Lorsqu’il y a eu cette vente en décembre dernier, on a tout de suite vu l’importance mémorielle et culturelle de ces documents alors on s’est organisé pour y participer et nous avons réussi à acquérir trois lots de cette vente. Pour l’heure, nous avons payé pour ces lettres 280.000 euros. Il y avait quatre lots aux enchères mais un n’était pas dans nos moyens. Aujourd’hui, avec un certain nombre d’entreprises, d’industriels qui sont aussi très attachés à leur territoire, si le poème de L’Eternité revenait dans une salle des ventes, ensemble, on l’achèterait, sans problème.