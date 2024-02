Aya Nakamura, Gazo et Vianney titrés aux Victoires, Zaho de Sagazan x4

Finies les #VictoiresSoWhite. Jusqu’ici snobée pour les trophées majeurs, la reine du r’n’b Aya Nakamura a enfin été sacrée artiste féminine de l’année aux Victoires de la musique, vendredi soir, à La Seine Musicale, salle aux portes de Paris. Côté masculin, le rappeur Gazo et le chanteur Vianney se sont partagés, ex aequo, le titre suprême. Et la belle soirée a été complétée par le quadruplé de l’ouragan Zaho de Sagazan, qui remporte les trophées de l’album et de la chanson de l’année, ainsi que ceux des révélations féminine et scène.

Aya Nakamura, enfin !

Il était temps. Aya Nakamura, 28 ans, a été sacrée artiste féminine de l’année 2023. La grand-messe de la chanson répare ainsi un oubli fâcheux avec cette Franco-Malienne, chanteuse francophone la plus écoutée au monde, jusqu’ici snobée pour les trophées majeurs.

Cette artiste r’n’b qui cumule 950 millions de vues sur Youtube pour son tube Djadja n’avait reçu jusqu’ici qu’une Victoire de l’artiste la plus streamée. Soit une donnée statistique et non une reconnaissance artistique de la part de ses pairs et des professionnels de la filière musicale. L’an passé, pour leur première édition, les Flammes, nouvelle cérémonie dédiée au rap et au r’n’b, avaient sacrée Aya Nakamura artiste féminine de l’année.

Gazo et Vianney ex aequo

Surprise : le rappeur Gazo et le chanteur Vianney ont reçu ex aequo le prix de l’artiste masculin. C’est le troisième trophée de Vianney aux Victoires. Si un rappeur comme OrelSan, grand public, a déjà récolté 12 Victoires dans sa carrière, Gazo est emblématique des artistes surtout prisés des jeunes audiences. C’est son premier trophée.

Vianney, 32 ans, a sorti en 2023 son quatrième disque A 2 à 3, alignant les collaborations de Soprano à Renaud en passant par Ed Sheeran. Né à Pau, ayant grandi à Paris, avec un père militaire et une mère professeure d’économie et ex-instructrice-pilote d’avion, l’artiste assume avec son sourire tranquille son profil atypique dans le milieu de la musique à l’ère numérique.

A 29 ans, pour Gazo, c’est une belle revanche sur la vie. L’artiste est né à Châteauroux (Indre), issu d’une famille nombreuse d’ascendance guinéenne. L’homme aurait pu mal tourner. Une fois arrivé enfant en région parisienne, le cauchemar a commencé entre décrochage scolaire précoce, placements en foyer ou en famille d’accueil. Puis sont venus les squats et combines illégales à la majorité. Gazo a même raconté être passé par la case prison. Le rap l’a sauvé en deux albums solo Drill FR (2021) et KMT en 2022.

Zaho de Sagaza puissance 4

Le triomphe était annoncé. Nommée dans cinq catégories, Zaho de Sagazan, 24 ans, en a remporté quatre : album, chanson originale, révélation scène et révélation féminine.

L’artiste, portée par son premier album La symphonie des éclairs, a notamment rendu hommage « aux aide-soignants », première activité qu’elle occupait avant de se jeter dans la musique. « Mais qui pirate le truc ? C’est ma mère derrière tout ça ? », a plaisanté sur scène la native de Saint-Nazaire, surmontant l’émotion de ce quadruplé.

Inconnue il y a un an et demi, son agenda est déjà bien rempli et la taille des enceintes a changé en 2024, avec une tournée des salles de type Zénith, dont celui de Paris mi-mars, déjà complet. Les autres (Marseille, Lille, etc.) suivront en novembre. D’ici là, la jeune femme à la chevelure peroxydée va s’exporter, avec au programme Québec, Suisse et Belgique. Son univers s’articule autour d’une écriture à fleur de peau, une incarnation à la Brel et Barbara, le tout servi par une ambiance électro.