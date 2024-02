C’est sans doute l’un des moments les plus absurdes (et gênants) de toute l’histoire du Festival de la chanson de Sanremo (Italie). Mercredi, pour la deuxième soirée de l’édition 2024, l’événement, retransmis en direct sur Rai 1, avait invité John Travolta. Entre deux chansons en compétition, l’animateur Amadeus et l’humoriste Fiorello, ont eu l’idée de le faire se trémousser sur Il ballo del qua qua, la version italienne de La danse des canards.

L’acteur américain s’est donc retrouvé à remuer le bas des reins en faisant coin-coin, entouré de danseuses déguisées en poussins géants. Sur son visage, on pouvait lire qu’il se demandait ce qu’il faisait là. Selon les sensibilités des téléspectateurs et téléspectatrices, la séquence a amusé ou consterné, comme en témoignent les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

« C’est la fin de notre carrière »

« On a fait l’un des gags les plus horribles de l’histoire de la télévision italienne », a déclaré Fiorello quelques heures plus tard dans l’émission qu’il présente sur Rai 2. Et de plaisanter : « Voilà, c’est la fin de notre carrière, de celle de Travolta pour sûr ». Ce jeudi matin, dans l’émission de la Rai 1 « Storie Italiane », l’animatrice Eleonora Daniele a révélé que John Travolta avait refusé de signer l’accord pour la rediffusion des images. En conséquence, la vidéo a disparue du site Internet de la chaîne et l’extrait en question ne pourra plus être montré à l’écran.

« Ce n’était pas un traquenard », a souligné Amadeus, par ailleurs directeur artistique du Festival, ce midi, lors de la conférence de presse quotidienne. « John Travolta a été mis au courant de tout, a-t-il assuré. Il n’a pas été forcé à faire quoi que ce soit. (…) Il ne s’est pas amusé comme on l’aurait pensé. Il ne s’est rien passé de grave. On fait toute une histoire d’une histoire qui n’a pas lieu d’être ».

Rumeur sur un cachet et plainte pour « publicité déguisée »

Une polémique peut cependant en cacher d’autres. Les rumeurs sur le cachet qu’aurait perçu John Travolta pour cette apparition – les sommes évoquées varient entre 200.000 et 500.000 euros, sont allées bon train. Amadeus les a démenties, assurant que la Rai aurait simplement contribué au remboursement de petites notes de frais (« un basso rimborso spese »).

Plusieurs médias italiens, dont La Repubblica, ont noté que John Travolta était vêtu ce soir-là de chaussures de la marque italienne U-Power, dont il est une égérie, et que le président de cette enseigne, Franco Uzzeni était assis au premier rang du festival mercredi soir. Jointe par Vanity Fair, la société a nié avoir contribué financièrement à la présence de la star américaine à Sanremo. En revanche, sur ses réseaux sociaux, la marque n’a pas manqué de partager les stories d’Instagrameurs qui faisaient savoir que le modèle porté par John Travolta était présenté « en avant-première » avant sa commercialisation. Ce jeudi la Codacons, gendarme italien de la concurrence, a annoncé déposer plainte pour « publicité déguisée ».

En conférence de presse, Federica Lentini, la vice-directrice des divertissements en prime time de la Rai, a plaidé l'« erreur » pour ne pas avoir masqué le logo. « Travolta est arrivé en loge au dernier moment et on ne s’est pas aperçu du logo, qui n’est pas très connu ». La 74e édition du Festival tient en tout cas son premier vrai drama. Ce jeudi, parmi les invités figure une autre star du cinéma américain : Russell Crowe. L’acteur de Gladiator est censé interpréter un morceau de blues de sa composition et parler de son rapport à l’Italie.