Alerte à la bombe dans une fête à la veille du Festival de Sanremo

A la veille du lancement du 74e Festival de la chanson italienne, la Villa Nobel de Sanremo (Ligurie, Italie) a été évacuée ce lundi aux alentours de 23 heures après une alerte à la bombe. Le lieu accueillait plusieurs centaines de personnes, dont la majorité des trente artistes participant à la compétition musicale, à l’occasion d’une fête organisée par la radio Mediaset, relatent des médias transalpins.

Selon le site Adnkronos, le standard téléphonique du commissariat a reçu un appel anonyme évoquant la présence d’un engin explosif. Si des recherches ont immédiatement été lancées sur place, à minuit, elles n’avaient rien donné.

L’un des événements artistiques et médiatiques les plus importants

Sur Instagram, Francesco Facchinetti, manager de Mr Rain, l’un des candidats du Festival, présent à la fête, a témoigné en story. « Nous étions entre 300 et 350. Tout le monde a commencé à s’inquiéter en voyant les chiens qui commençaient à fureter. Il semblerait qu’il y aurait quelque chose d’explosif, je ne sais pas bien quoi… Attendons », a-t-il déclaré.

Le Stories di Francesco Facchinetti sull’allarme bomba a #Sanremo2024. pic.twitter.com/m6hIfs7LxH — Trash Italiano (@trash_italiano) February 5, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Les médias italiens ont immédiatement repris la nouvelle. Le Festival de Sanremo est l’un des événements artistiques et médiatiques les plus importants du pays. Retransmis sur Rai Uno, il est très suivi et permet à la chaîne de réaliser ses meilleures audiences de l’année.

La Villa Nobel a été la propriété du Suédois Alfred Nobel, à l’origine des prix portant son nom, qui a fini sa vie à Sanremo en 1896.