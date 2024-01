Béatrice Dalle rendra hommage à Kurt Cobain au Printemps de Bourges

Ne traitez surtout pas Béatrice Dalle d’opportuniste car si elle consacrera, lors de la prochaine édition du Printemps de Bourges (du 24 au 28 avril 2024), une lecture musicale au regretté Kurt Cobain, c’est parce qu’elle adore – littéralement – le leader de Nirvana !

La preuve, l’actrice révélée par le 37°2 le matin avait facétieusement déclaré à la radio, en 2019 : « Quand je vais arriver au paradis, Kurt, tu vas manger ! Ça fait 25 ans que j’attends, je vais te faire la misère ».

Béatrice Dalle : « Kurt Cobain, j'adore » | Dans le Genre « Kurt Cobain un jour j'ai vu sa meuf dans une fête, je lui ai dit : 'tu sais quoi, j'aurais été là ton lascar il ne t'aurait même pas calculé ».

Cet hommage à Kurt Cobain, qu’elle interprétera en compagnie du jeune auteur-interprète Youv Dee, sera une pure création : Come as you are (le titre d’un des tubes du groupe grunge star des années 1990) comprendra « dix textes lus issus des mémoires du chanteur et dix autres issus du répertoire de Nirvana », précisent les organisateurs du festival.

Virginie Despentes aussi de la partie

Un exercice que Béatrice Dalle maîtrise bien puisqu’elle avait participé, au Printemps de Bourges 2022, à un concert-hommage à Brigitte Fontaine en présence de la chanteuse. Signalons qu’outre cette prestation, la comédienne sera également aux côtés de l’écrivaine Virginie Despentes pour Troubles, un concert-littéraire avec les artistes Casey et Zëro.

Avant la révélation de ces shows, le Printemps avait déjà dévoilé sa programmation plus classique, avec des têtes d’affiche telles que Mika, Zaho de Sagazan, Hoshi, PLK, Niska ou encore Shaka Ponk.

Le Printemps de Bourges attire ces dernières années plus de 200.000 festivaliers, décompte englobant les entrées payantes du festival et les événements gratuits en ville.