Les meilleurs jeux de société de l’année s’affrontent à Cannes pour l’As d’or

Il n’y a pas que les Oscars, les Victoires et autres Molières dans la vie (culturelle). Les As d’or, cérémonie la plus prestigieuse (en France du moins) consacrée aux jeux de société, seront décernés le jeudi 22 février 2024, en ouverture du Festival international des jeux (FIJ) de Cannes, grand-messe annuelle du secteur.

Alors que le monde du jeu est en plein boum depuis quelques années, avec une hausse du nombre de joueurs mais surtout du nombre de jeux publiés, la tâche du jury est de plus en plus ardue. D’abord parce que la typologie du public s’est élargie – il faut donc satisfaire plus de monde avec la sélection –, mais surtout parce que le marché est devenu très important. Alors que des milliers de nouveaux jeux sortent chaque année, recevoir un prix si prestigieux bouleverse le destin commercial des heureux élus…

Des chats et Darwin

Depuis quelques années, les As d’or se divisent en quatre catégories : Jeu Tout public, Jeu Enfants, Jeu Initiés, Jeu Experts. La liste des nominations peut ainsi apparaître comme un conseil d’achat pour constituer une sorte de ludothèque idéale 2023, même si, bien sûr, la longue liste des absents est presque plus commentée par les ludophiles que celle des nommés…

Parmi les tendances qui se dégagent des nominations 2024, on note un triomphe des chats (et plus largement des jeux à thème Animaux) et de Darwin (deux jeux avec ce thème en compétition, mais c’est sans doute plus anecdotique…). Surtout, la sélection propose une grande variété de type de jeux et fait ainsi apparaître pour la première fois, un jeu solo, et narratif.

Une communauté qui s’élargit

Mais il n’y a pas que les As d’or au FIJ. Des milliers de jeux y seront joués et dévoilés en quatre jours. Si les éditeurs s’y pressent pour rencontrer les joueurs les plus chevronnés (et clients les plus précieux), les auteurs de jeux en profitent aussi pour essayer de vendre leurs prototypes. Ainsi, chaque soirée (et nuit) est consacrée à des parties-tests de jeux qui n’ont pas encore d’éditeurs.

Enfin, si la communauté des « ludistes » s’est élargie au grand public ces dernières années, Cannes reste le rendez-vous des mordus de la première heure : collectionneurs compulsifs de goodies, adeptes des jeux disponibles en avant-première, fans d’auteurs star avec lesquels on peut jouer et discuter. Bref, l’événement ludique incontournable de l’année.

Voici la sélection complète, et commentée, des jeux en lice pour les As d’or.

As d’or Enfants

Morris le Dodo, un jeu de Emilie et Jérôme Soleil (Blue Orange)

Voilà un animal frappé par le destin darwinesque… On y reviendra. Morris le Dodo est un jeu coopératif pour enfants à partir de 3 ans et plus. Il faut ramasser les œufs de Morris et les protéger du vol ou de la casse. Jeu d’habileté et de coopération, Morris le Dodo est un classique instantané, plutôt joli en plus. Il lui manque peut-être un soupçon d’originalité pour faire la différence.

Mon Puzzle Aventure, un jeu de Antonin Boccara et Romaric Galonnier (Game Flow)

Le puzzle dont vous êtes le héros. Sur le modèle de ses grands frères, les livre-jeux Ma première aventure, Mon Puzzle Aventure propose au joueur (à partir de 5 ans, inutile de savoir lire pour y jouer seul) de construire la carte de son aventure, éparpillée façon puzzle, avant de la vivre. Les différents chemins suivis par les personnages permettent de refaire l’aventure plusieurs fois.

Super Miaou, un jeu de Guillaume Desportes (Space Cow)

Le chouchou de 20 Minutes dans sa catégorie… Super Miaou s’adresse aux enfants de plus de 6 ans et surtout aux futurs joueurs de deckbuilding. Le jeu propose en effet de construire sa main de cartes, en en piochant et en éliminant, pour multiplier ses chances de transformer un simple matou en Super Miaou (une carte Chat et une carte Cape). Très malin, Super Miaou est le prototype du jeu petit mais costaud que chaque enfant de ludiste devrait avoir.

Et le grand absent ?

On aurait aimé une quatrième nomination pour permettre à Fluffy Valley de concourir. Ce jeu, très beau et chargé de matériel pour un jeu Enfants, permet d’initier au système du « placement d’ouvrier ». L’objectif est de préparer le terrier des marmottes pour l’hiver. Il y a plusieurs actions possibles, il faut anticiper les différents tours, gérer le hasard du tirage de cartes… Bref c’est un jeu Enfants « expert » qui réclame la présence d’un adulte pour les premières parties.

As d’or Tout public

Perfect Words, un jeu de Paul-Henri Argiot (TIKI Editions)

Encore un jeu d’association de mots ? Et oui. Perfect Words est un jeu qui permet de créer une grille de mots combinés pour qu’ensuite, les joueurs comparent les concepts et idées qu’ils ont pensé à associer. Il y a bien un but du jeu mais l’essentiel du plaisir réside dans la cocasserie des choix de certains… Bref un jeu d’ambiance plutôt réussi sans être renversant. Mais les jeux d’ambiance ont aussi leur place au FIJ.

Trio, un jeu de Kaya Miyano (Cocktail Games)

C’est le chouchou de 20 Minutes dans la catégorie reine. Trio est sans conteste le jeu de l’année. Par sa fausse simplicité d’abord. Il s’agit de réunir trois trios de cartes pour gagner. Les 36 cartes du jeu sont numérotées de 1 à 12, chaque joueur en a dans sa main, et d’autres se trouvent, face cachée au centre de la table. La subtilité est que les joueurs ne peuvent « appeler » -un peu comme aux sept familles- que la plus haute ou la plus basse carte des adversaires, ou retourner une carte au hasard au centre. Sur ce canevas simpliste, Trio est un jeu qui suscite rigolades, crises de nerfs et de neurones, intenses réflexions stratégiques et de monumentaux coups de chance. Bref, un plaisir ludique sans fin. Seule la malédiction de Cocktail Games, jaunards du monde de l’édition ludique avec 11 nominations sans prix à ce jour, pourrait expliquer que l’As d’or échappe à Trio.

Sur les traces de Darwin, un jeu de Gregory Grard et Matthieu Verdier (Sorry, We Are French)

Ce qui saute aux yeux, c’est sa beauté. Sur les traces de Darwin est un jeu de collection familial, sur le thème de Darwin (et donc aussi des animaux) dont la qualité de la production est proprement renversante. Illustrations, plateaux de jeu, sachet et même livret de règles, sont splendides. Le jeu en lui-même est malin et simple. Il s’agit de collectionner des animaux qui, selon diverses pistes de scores, permettent de marquer des points de victoire que l’on additionne à la fin de la partie. Les joueurs chevronnés lui reprochent de permettre aux débutants de l’emporter sur eux grâce au hasard, et un manque de profondeur, mais Sur les traces de Darwin est une incontestable réussite. Le genre de jeu que l’on a envie d’offrir, et que l’on peut sortir en de nombreuses circonstances.

Et le grand absent ?

Il y en a toujours beaucoup dans cette catégorie mais l’absent le plus notable est Dorfromantik. Ce jeu de placement de tuiles coopératif a reçu le Spiel des Jahres, prix le plus prestigieux du monde du jeu de société et « concurrent » direct de l’As d’or. Adapté d’un jeu vidéo, il permet de jouer en campagne, c’est-à-dire de s’étoffer au fil des parties. Le but du jeu, commun à tous les joueurs donc, est de construire le paysage champêtre le plus parfait avec rivières, villages, forêt, ligne de chemin de fer… Bien sûr, pour « gagner », il faut remplir des objectifs. Très beau dans sa réalisation, Dorfromantik offre une expérience ludique très douce. On se creuse les méninges tous ensemble et la partie passe comme un charme. Et quelques mois après sa sortie, on est obligé de constater que les plus belles soirées jeux de l’année, on les doit à Dorfromantik…

As d’or Initiés

Cat in the Box, un jeu de Muneyuki Yokouchi (Matagot)

Encore des chats. Oui, mais des chats quantiques. Probablement le jeu le plus difficile à « raconter » de toute la sélection, Cat in the Box (qui tient son nom du paradoxe de Schrödinger) est un jeu de plis. Il faut miser sur le nombre de plis que l’on pense réaliser à chaque tour. Chaque joueur peut bloquer certaines combinaisons de cartes pour créer des « paradoxes », des impossibilités de jouer qui font perdre des points de victoire. Bref, Cat in the Box est un ovni très agréablement complexe. On adore ou on déteste ce jeu conceptuel qui ne pardonne aucun faux pas des joueurs.

Eila et l‘éclat de la montagne, un jeu de Jeffrey CCH (Iello)

A mi-chemin entre jeu de société et jeu de rôle solo, Eila et l’éclat de la montagne est une expérience ludique assez unique en son genre. Ce jeu en campagne de six épisodes permet au joueur de faire ses choix, qui changent la narration. Il n’y a pas de but du jeu à proprement parler si ce n’est comprendre pour la lapine Eila veut aller au sommet de la montagne. Les illustrations adorablement mignonnes cachent un récit initiatique parfois sombre. Si le jeu peut être rejoué (par exemple en compagnie d’un enfant la seconde fois), l’effet wahou fonctionne surtout à la découverte.

Faraway, un jeu de Corentin Lebrat et Johannes Goupy (Catch Up Games)

C’est le chouchou de 20 Minutes dans sa catégorie. Ce jeu de cartes est, déjà, très bien illustré par Maxime Morin dont les dessins confèrent un charme immédiat au jeu. L’objectif est de découvrir le pays de Faraway en collectionnant les cartes. Il faut piocher, dans une rivière, ses cartes et les placer, à chaque tour, intelligemment, pour qu’elles se complètent au mieux et rapportent des points. Le plot twist du jeu est qu’au moment de compter les points, après que chacun a posé huit cartes, on valide les cartes dans le sens inverse de l’ordre de pose. C’est-à-dire qu’on observe d’abord uniquement la dernière carte posée, puis l’avant-dernière, et ainsi de suite jusqu’à la dernière. Il faut donc avoir anticipé et planifié la succession des cartes sans savoir ce que l’on va piocher… Sauvage ! Jeu tortueux pour esprits vifs, Faraway offre des dilemmes en cascade.

Et le grand absent ?

Comment le jury de l’As d’or a-t-il pu oublier Sky Team ? Ce jeu coopératif à deux joueurs offre l’expérience ludique la plus originale de l’année. Il s’agit, à partir de dés et de contraintes, de faire se poser un avion, à deux donc, mais sans se parler. Les tours passent avant l’atterrissage et l pression monte. Il faut faire des choix, mettre son ou sa partenaire dans la panade, jouer sur les différents tableaux. Tout ça en silence. Le plaisir prit est immense, d’autant que les parties sont courtes et tendues.

As d’or Experts

Darwin’s Journey, un jeu de Nestore Mangone et Simone Luciani (ThunderGryph Games)

Encore Darwin… Et cette fois, en matière d’évolution, on parle de la taille de la table nécessaire pour ce jeu… L’exploration des îles et des espèces que propose ce jeu nécessite de la place te beaucoup de temps. « Gros » jeu touffu et très riche, Darwin’s Journey est le chouchou des joueurs Experts pour son aspect combinatoire très complexe.

La Famiglia, un jeu de Maximilian Maria Thiel (Super Meeple)

Dans la catégorie Expert, ce jeu se distingue par sa proposition originale. Bien sûr, il s’agit bien d’un gros jeu, long à appréhender, très profond et technique. Mais son thème – l’affrontement des gangs mafieux en Sicile – et son système de jeu par équipes lui donnent un charme unique. Surtout, il permet une vraie interaction entre joueurs (et même un peu de bluff), ce qui est plutôt rare dans les jeux de ce calibre.

Le Château Blanc, un jeu de Sheila Santos (Iello)

C’est le chouchou de 20 Minutes dans cette catégorie. Abordable (pour des joueurs chevronnés quand même) dès la première partie, Château blanc est de ces jeux dont on sait immédiatement qu’ils vont nous accompagner longtemps. Les joueurs incarnent des clans dans le japon féodal qui doivent envoyer des émissaires à la cour impériale, défendre leur château, mais aussi veiller à la beauté de ses jardins… La petite surprise qui fait le charme du Château Blanc est son nombre de tours (3) et d’actions (9) qui jalonnent la partie. Neuf actions, c’est un casse-tête, presque une torture. Mais délicieuse.

Et le grand absent ?

Il y en a sans doute, mais on n’a pas joué à assez de jeux Experts pour en identifier un. Cependant, pourquoi ne pas envisager, un jour d’intégrer les jeux de figurines à cette catégorie exigeante pour les joueurs, qui nécessite un apprentissage long et difficile. Si tel était le cas, Star Wars Shatterpoint pourrait faire un candidat à cet As d’or Experts 2024. Ce jeu de figurines permet de faire s’affronter les personnages de la saga sur des terrains et selon des scénarios variés. Jeu d’escarmouche beau et complexe à la fois, Shatterpoint est un hit de 2023 qui a su créer une communauté de joueurs, experts donc, mais qui est aussi une parfaite porte d’entrée dans le vaste monde du wargame.