Pourquoi Pierre a déjà gagné « Star Academy »

Nous ne sommes pas devins mais on prend peu de risques à dire que la finale de « Star Academy » n’est entourée d’aucun suspense. Samedi soir, sur TF1, Julien sera opposé à Pierre et ce dernier devrait s’imposer sans peine. Les télécrochets ont parfois réservé des surprises, avec des favoris trébuchant dans la dernière ligne droite (à l’instar de Camélia Jordana, éliminée en demi-finale de « Nouvelle Star » en 2009), mais le Normand de 21 ans, cheveux mi-longs et bouc cernant un sourire permanent bénéficie d’une telle popularité que l’on voit mal le trophée lui échapper.

Mardi, il a été accueilli comme une star lors d’un passage éclair à Villedieu-les-Poêles, commune de la Manche d’où il est originaire. « Soutien unanime du bocage normand », a même posté sur X le sénateur (Les Républicains) de la Manche et ex-ministre Philippe Bas, ajoutant : « Il est incontestablement et objectivement le meilleur. »

Une récupération politique dont le principal intéressé n’a pas besoin. Pierre Garnier, dont le compte Instagram affiche aujourd’hui 457.000 abonnés – cette saison, seule Lénie fait mieux avec 473.000 followers – a nourri son capital sympathie au fil des semaines, en mode force tranquille, sans en faire trop. De quotidienne en quotidienne, on l’a vu bien davantage volontaire que râleur – comme s’il était incapable du moindre coup de gueule.

« C’est une star, ce mec »

Côté cours, il est l’élève le plus constant. Quasi systématiquement les retours des professeurs sont dithyrambiques. Pierre n’a été nommé qu’à deux reprises (contre trois pour Julien), et encore, à chaque fois, les évaluations avaient un profil particulier, avec plus de trois élèves nommés. Lors des primes, il n’a jamais véritablement flanché, s’imposant comme la valeure sûre sur laquelle la production pouvait se reposer.

Sa meilleure prestation jusqu’à présent, il l’a livrée samedi, en duo avec Woodkid, sur Run Boy Run. Dans un tableau épique souligné par des flammes gigantesques mordant l’écran géant du plateau, Pierre a épaté. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont qualifié la performance de « meilleure de la saison ». Woodkid lui-même, dans la foulée, y est allé de son éloge « On a ramené tout le monde ! C’est une star, ce mec ». Le lendemain, le musicien a pris plaisir à repartager toutes les stories louangeuses, fier de « casser Internet avec Pierre ».

Cette semaine, c’est Dadju qui a offert son compliment. De passage au château de Dammarie-les-Lys, le rappeur a écouté Pierre lui interpréter au piano Ce qu’on était, un morceau de sa composition. « Elle est magnifique ta chanson, elle est terrible ! », s’est enthousiasmé le frère de Gims, assurant que le finaliste tenait là un « hit ».

Même s’il perdait…

Dans la foulée, le candidat, déjà rodé à l’écriture de textes et de mélodies, a révélé ses intentions pour sa potentielle carrière. « J’aimerais amener un truc à l’américaine, mais en français. La variété française, de base, je n’étais pas très fan, je n’écoutais pas du tout, mais je me suis un peu penché dessus et j’aimerais faire un mix de tout ça », a-t-il expliqué, laissant entrevoir l’influence qu’ont pu avoir sur sa réflexion ses mois passés dans l’émission.

Au fil des primes, il a notamment eu l’occasion de chanter avec Florent Pagny, Véronique Sanson, Calogero, Juliette Armanet, Raphaël ou encore Didier Barbelivien. Ce dernier n’a pas manqué de dire à Pierre tout le bien qu’il pensait de lui : « Si j’étais encore producteur, je te signerais tout de suite. Tu as un putain de talent… »

Même si Pierre ne remportait pas « Star Academy », il serait quand même gagnant. On imagine mal les maisons de disques lui tourner le dos en cas de deuxième place. Notre cynisme nous incite même à penser qu’il aurait davantage de liberté de décision et de création pour son premier album s’il était déchargé de la pression incombant au vainqueur.

« Sur la page Wikipedia [de "Star Academy"] on verra surtout le gagnant. Je ne dis pas que le deuxième, troisième ou quatrième ne fera pas carrière. Et je ne dis pas que le gagnant fera carrière, mais le gagnant part avec des avantages », prophétisait aux quatre demi-finalistes le directeur Michaël Goldman. L’avenir se chargera de lui donner raison ou de le faire mentir. Mais la page Wikipedia de Pierre Garnier existera sans doute par elle-même.