Et le lauréat du Fauve d’or du meilleur album n’est pas… Les guerres de Lucas, de Laurent Hopman et Renaud Roche. Applaudissements… Lauréate de plusieurs prix depuis sa sortie, et étonnant succès de librairie, la BD qui narre la douloureuse genèse du premier film Star Wars, n’a pas été retenue parmi la soixantaine de nommés, au festival de la BD d’Angoulême. Pas rancuniers, les deux auteurs se sont tout de même rendus en Charente. « Oui, bon, on ne va pas faire semblant, on a été un peu déçus mais c’est comme ça. D’autant qu’on a été gâtés avec cette BD, on a plein de prix, plein de super retours. On n’en revient pas… », s’exclame Laurent Hopman.

Au-delà de l’anomalie, l’absence de Les Guerres de Lucas dans la sélection d’Angoulême, plus prestigieux festival et remise de prix du monde de la BD, est une étonnante mise en abyme. L’album raconte en effet comment, envers et contre tout, George Lucas a créé une œuvre, malgré la méfiance des studios et les airs goguenards de Hollywood. Le succès public incroyable a fait oublier à quel point ce film a été douloureux à réaliser.

Une épopée intime

« Notre BD n’est pas tellement sur Star Wars mais plutôt sur le courage, la détermination, la création », explique Laurent Hopman. « Bien sûr, on est fans de Star Wars tous les deux mais ce qui nous a intéressés pour cet album, c’est l’homme et l’artiste George Lucas, son parcours et sa ténacité incroyable. » Avec une richesse de détails et de récits d’époque, les deux auteurs racontent l’aventure extraordinaire qu’a été l’écriture, le montage financier puis le tournage de Star Wars. Narrée comme une épopée intime, l’histoire se nourrit de nombreuses anecdotes.

« On a privilégié les sources les plus anciennes, les plus proches de l’époque, la fin des années 1970. Parce qu’avec le temps, George Lucas, consciemment ou non, a modifié son récit de ces événements, de réécrire sa propre histoire. Et comme Star Wars est devenu un succès hors du commun, les personnes qui avaient connu le tournage se sont ensuite un peu censurées », explique Renaud Roche.

Une « thérapie » pour fans

Outre l’histoire personnelle de George Lucas - son rêve un peu fou, sa relation avec sa femme et ses amis cinéastes…-, Les Guerres de Lucas raconte un pan de l’histoire du cinéma, la naissance du Nouvel Hollywood de Spielberg et Coppola. « On nous demande souvent si on va faire une suite à l’album mais on a raconté l’époque qui nous intéresse, explique Laurent Hopman. Les années suivantes sont moins intéressantes. On voulait vraiment ramener Lucas à sa dimension d’homme, et montrer que la création c’est quelque chose de laborieux, avec des hasards, des rencontres, même si au départ il y a une étincelle de génie. »

Du côté du dessinateur, venu de l’animation, Renaud Roche, et pour qui Les Guerres de Lucas est la première BD, il s’agit aussi d’une forme de « thérapie ». « Quand j’étais étudiant je rêvais de bosser sur un Star Wars, j’avais tout prévu dans ma tête pour travailler sur l’Episode 3 à l’époque. Bon, ça ne s’est pas fait… Donc cet album permet de régler quelque chose pour moi. »

« Ouais, moi, Star Wars, bof… »

Si les affres de la création sont donc le sujet du livre et de ses auteurs, il est aussi question du rapport à l’œuvre dont ils sont fans. « Les fans de Star Wars sont parfois pointilleux mais on n’a pas eu de retours négatifs à ce sujet. Peut-être parce qu’on ne parle pas des films en eux-mêmes mais des coulisses… », rigole Laurent Hopman.

« Notre plus grande satisfaction c’est d’avoir touché des gens qui se disaient "ouais, moi, Star Wars, bof…", confie Renaud Roche. C’est la preuve qu’on a réussi à écrire quelque chose de plus universel. Et parmi les retours de lecteurs on a eu des gens qui nous ont raconté avoir pleuré à la fin du livre. Ils se sont pris au suspense et se demandaient si Lucas allait vraiment arriver à sortir le film ! C’est comme Titanic, une part de nous espère que le bateau ne va pas couler à la fin… »

Réhabiliter Lucas

Salués par les fans et le grand public, ils ne manquaient plus que l’aval de George Lucas lui-même. En attendant une rencontre au sommet, Laurent Hopman et Renaud Roche savent que le réalisateur a lu leur livre. « On est flatté et heureux de savoir qu’il a trouvé notre BD juste et honnête. » Les auteurs sont aussi ravis d’avoir eu l’occasion de réhabiliter Lucas.

« Après la prélogie, c’est devenu l’homme à abattre, ce qui est un peu injuste. Faire le premier Star Wars l’a dégoûté de la réalisation, il a mis 30 ans avant d’y revenir, raconte Laurent Hopman. Mais en tant que créateur, Lucas avait des vertus rares. Il a su se mettre en retrait au profit des gens qui travaillent avec lui. Il a eu une vision d’auteur. Star Wars n’a pas été conçu comme un blockbuster, et je ne vois pas en quoi Star Wars n’est pas un film d’auteur. »