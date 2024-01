Rendez-vous avait été pris rue du Pescadou, soit la rue du pêcheur en provençal, quoique à La Castellane, cité du 15e arrondissement de Marseille, on trouve aujourd’hui plus de pécheurs que de marins. Bonnet vissé sur la tête, longs cheveux rangés et larges lunettes de soleil enfoncées, So La Zone (SLZ), Sofiane de son prénom, guette notre arrivée perché sur l’esplanade qui domine l’accès au bas du quartier. L’occasion d’une vanne facile face au rappeur qui raconte dans De la cellule au château, son premier album, son parcours de détenu dans une affaire de trafic de drogue où il a frôlé les assises. « En vrai, moi, j’étais plus au porche », sourit-il. Le porche, là où se déroulaient les transactions par rapport à l’esplanade où se postaient usuellement les guetteurs.

Enfin, sourire. Un bien grand mot pour Sofiane, 25 ans, qui revient de Paris où il a passé deux jours en promo pour son album et que certains présentent comme « la nouvelle pépite du rap marseillais ». « C’est sûr, c’est gratifiant, mais en vrai je m’en bats les cou***** de ce que pensent les autres », lâche-t-il dans un demi-sourire en s’installant sur un banc accompagné de son petit frère « VR » et de sa pote Lou. Pour son album, le jeune homme a signé chez Believe qui accompagne déjà de nombreux artistes marseillais (SCH, Jul, Naps…) mais aussi parisiens (Heuss l’Enfoiré).

Un Marseillais sur des beats britanniques

Pour la prod, c’est chez l’Adjoint, l’incontournable beatmaker de Marseille, que ça se passe, dans son studio de Consolat. « C’est lui qui m’a vraiment fait franchir un palier. Parce que de base, moi je faisais un rap sec, plutôt tenté par la trap mélancolique ou la drill énervé. On a bossé les instrus et abouti à des sons proches de la 2step [registre musical apparu d’abord dans la dance anglaise du début des années 1990]. C’est lui qui m’a dit aussi : "Mets un peu de vocodeur." Et ça passe bien même si j’ai voulu garder C’est nos vies avec mon rap sec. Enfin, j’ai mis du vocodeur sur le dernier couplet pour lui faire plaisir ! » Il y a Graya aussi, un autre rappeur de La Castellane plus âgé que lui, qui l’a beaucoup aidé explique SLZ.

Le tout rend un album au style renouvelé, une petite prouesse quand à Marseille le style Jul a fait école et que SCH a imposé sa patte. « Fallait innover et se démarquer aussi », explique SLZ. Si bien, « que je suis Marseillais mais je ne rappe avec le style de Marseille », conclut-il. Son autre marque de fabrique est la présence systématique dans les instruments d’un violon, d’un piano et d’une guitare. « En fait j’aimais ces instruments sans trop savoir d’où ça venait, et c’est l’Adjoint qui m’a dit : "Oh, mais tu écoutais beaucoup Eminem minot ?" Et c’est vrai ».

Ses premiers pas dans le rap, So La Zone s’en souvient : « J’avais 13 ans. J’étais dans une voiture, une 206 à Plan de Campagne avec des grands. Et ils me lancent : "Alors t’es chaud du rap tu dis ?", et ils mettent une instru de Jul. Et j’ai rappé un petit texte que j’avais, sûrement une histoire de bédos et de vols. » Une passion qui ne l’a pas lâché. « J’ai continué à rapper, mais en me cachant. Parce que t’as vu, au début, t’as honte un peu, c’est normal. » Mais la vie lui a aussi laissé le temps de peaufiner son style. A 25 ans, et avec trois séjours en prison - dont un premier à 15 ans –, SLZ a fait contre mauvaise fortune bon cœur. « Un mal pour un bien », résume-t-il. Mais un mal qui n’a pas fait de bien à tout le monde. « J’ai été incarcéré à Tarascon, et mon grand frère était dans la cellule juste en dessous de la mienne. Parfois, il me criait de la fermer, je l’entends encore. »

La Castellane, le château assiégé

Mais voilà une poignée de mois qu’il a, semble-t-il, soldé tous ses comptes avec la justice. Plus de bracelet, plus de mesure d’éloignement, plus de Spip (service pénitentiaire d’insertion et de probation). « Ça fait depuis 2011, j’attendais ma liberté. Et je crois que le déclic ça a été à la signature avec Believe où je me suis dit : "Ok. Maintenant, autant mettre toute mon énergie dans la musique, j’ai du temps à rattraper." » En se baladant dans la cité, le jeune rappeur salue à droite à gauche, un check par-ci, un autre par là, et une minote lui lance : « Alexandra Ahahah », preuve que ses refrains commencent à circuler.

Mais à la cité ce jeudi l’ambiance est un peu plombée. Une dizaine de cars de CRS ont investi les lieux dans une opération de « pilonnage » devenue presque quotidienne ici. Les policiers, cagoulés, semblent s’intéresser de près à un bloc près duquel est taguée une adresse de messagerie Telegram « Coffee la tour », référence à la mythique tour K démolie en 2020, certainement l’un des points de deal les plus lucratifs de l’histoire des réseaux marseillais. So La Zone et Lou hésitent un instant : « Bats les couilles, on se jette dans la gueule du loup », et traversent les rangs de « képis » indifférents, mains dans les poches et rien dans la sacoche.

Pour l’avenir, SLZ a déjà un second album en production. « Y’a que pour la musique que j’essaye de planifier les choses. Pour le reste, je vis au jour le jour. J’ai toujours improvisé, en fait j’aime ça. Parce que, en vrai, elle est un peu fade, la vie », juge le jeune homme. « Alors si en plus quand tu te réveilles, tu sais exactement ce qui t’attend, c’est encore pire. » Avec une certitude toutefois : « Pour parler français, avec mes frères, on vit pas de la musique. Mais je garde un pied à terre, j’ai deux CAP, en plomberie et en cuisine, avec lesquels j’ai vite fait bossé. On a aussi deux-trois commerces, comme le camion pizza là », pointe So La Zone par-delà les fourgons de police stationnés. A croire que « son château » est assiégé.

- « Tu savais que Castellane, ça vient de "castel", qui signifie château en provençal ? »

- « T’es sérieux ? Alors, il est là mon château ! Mais j’ai pas beaucoup fait l’école, tu sais. J’ai été renvoyé de cinq collèges en deux ans. Je me démerde seul depuis toujours. Rentrer chez soi avec le repas préparé par ta mère, j’ai pas connu. Je vais pas te dire que ça m’a manqué, je n’ai pas connu. »

Et si Sofiane a pour ambition de « tout péter », c’est bien dans le rap game que c’est permis.