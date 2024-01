Sacrée ressemblance ! La société Pokémon va « enquêter » sur un possible détournement de ses personnages, sans autorisation, par le studio PocketPair dans le jeu « Palworld », qui s’est déjà écoulé à plusieurs millions d’exemplaires, a-t-elle annoncé jeudi. Lancé vendredi sur consoles et PC, « Palworld » est un jeu dit de tir à la troisième personne (third person shooter, en anglais), qui met en scène un avatar évoluant dans un monde peuplé de créatures, parfois hostiles, dont certaines ressemblent à des personnages de l’univers Pokémon.

Aucune autorisation n’a été accordée

Deux d’entre elles rappellent notamment le célèbre Pikachu, vedette emblématique des Pokémon qui ont été déclinés sous forme de cartes à échanger, de dessin animé et de jeux vidéo. « Nous allons enquêter et prendre les mesures nécessaires contre toute violation de propriété intellectuelle liée à Pokémon », a averti le groupe dans une déclaration postée sur son site.

La marque Pokémon a généré 11,6 milliards de dollars de revenus tirés de licence en 2022, selon le cabinet License Global, soit plus que les géants des jeux Hasbro ou Mattel. PocketPair a annoncé mercredi soir que « Palworld » s’était déjà vendu à 8 millions d’exemplaires en six jours seulement. « Nous avons reçu plusieurs sollicitations concernant le jeu d’un autre éditeur, sorti en janvier », a indiqué Pokémon, sans mentionner le nom du jeu en question.