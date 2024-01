Même si elle était prévisible, la « retraite » de Sylvie Vartan, annoncée par l’artiste elle-même, aura cueilli ses fans à froid. L’interprète de « La Maritza », « La plus belle pour aller danser » ou « Qu’est-ce qui fait pleurer les blondes » tire donc sa révérence après une longue carrière (entamée en 1961) ponctuée de 1.500 chansons et plus de cinquante albums.

View this post on Instagram A post shared by Sylvie Vartan (@sylvievartanofficial)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Pour faire « passer la pilule », l’icône – d’origine bulgare – de la chanson française s’est confiée au Parisien le jeudi 25 janvier 2024. On apprend ainsi qu’elle a mûrement réfléchi sa décision : « Je ne veux pas faire le spectacle de trop, déclare-t-elle. Je vais avoir 80 ans, quand même ! J’ai encore la force et ma voix, dieu merci, mais cela ne peut pas durer éternellement. J’ai besoin de me poser ».

Désireuse de clore le chapitre de sa vie professionnelle en beauté, Sylvie Vartan va assurer trois dates (les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre 2024) au Dôme de Paris - Palais des sports. Pas plus. Du moins, pour l’instant : « Je ne vais pas faire trois cents jours, comme lors de ma plus longue tournée, confirme-t-elle… avant de confesser qu’elle aimerait tout de même chanter une dernière fois à l’étranger, « mais au-delà de 2025, basta ! ».

Selon Gala, son fils David Hallyday garde l’espoir de voir sa mère remonter sur scène : « J’espère que ce ne sera pas la dernière, a-t-il déclaré. J’ai encore envie d’aller la voir en concert, ça me rappelle des trucs… Il faut aller la voir, en espérant que ce ne sera pas (vraiment) une dernière ».