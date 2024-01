« L’Œuvre-monde ? Ben, le nom, déjà, il est nul. » Ça râle franchement dans les rangs de la classe de 5e G d’un collège de Cognac. Théo et ses camarades sont à Angoulême, pour le festival de la BD, et leur prof d’histoire a tenu à leur faire visiter l’exposition consacrée au président de cette 51e édition, Riad Sattouf.

Entre planches originales, photos de famille, bande-son et objets de collections, l’exposition explore l’univers créatif et référentiel de Riad Sattouf, auteur de L’Arabe du futur et Les Cahiers d’Esther, qui fête aussi ses vingt ans de carrière. Un Goldorak en plastique dans une vitrine – objet de culte du jeune Riad – fait soupirer Théo : « Tout le temps perdu ici, c’est du temps perdu pour le Quartier Manga… »

Un public avec tous ses trimestres

Dans la foule de visiteurs, il n’y a heureusement pas que des mécontents. Quatorze ans après son premier Fauve d’or du meilleur album, pour Pascal Brutal (il en a eu un second en 2015 pour L’Arabe du futur), Riad Sattouf est un président populaire et légitime. Son œuvre, à la fois originale, exigeante et populaire, séduit un large public.

A la boutique de l’exposition, les éditions complètes de L’Arabe du futur s’arrachent. Certains complètent leur collection des Cahiers d’Esther. On s’enquiert de l’imminence de la sortie de la suite du Jeune Acteur. « J’ai découvert dans Le Nouvel Obs et, depuis, j’ai tout lu, sourit Marianne, jeune retraitée. Je trouve ça très moderne et très profond. Il parle de la génération de mes enfants, plutôt, mais je m’y reconnais. Et puis son destin familial est incroyable… »

« Daron », le mot est lâché

Le récit de ses jeunes années syriennes aussi bien que son observation de la vie des jeunes de son collège rennais des années 1990 au métro parisien des années 2010 valent à Riad Sattouf une sociologie de lecteurs assez vaste. Mais plutôt âgés quand même…

Dans l’exposition, on rencontre un « jeune » prof de 40 ans, Matthieu. « J’ai lu Retour au collège quand je suis devenu prof. J’étais encore un peu à cheval entre l’adolescence et le monde adulte, et ça m’a parlé. Mais je ne sais pas si mes élèves apprécient sa vision sans concession. Pour eux, c’est de la BD de darons… »

Les jeunes nous mettent l’affiche

Multiprimé, salué par la critique et chouchou des médias parisiens, Riad Sattouf est devenu, à son corps défendant probablement, l’auteur de BD bobo. La Mairie de Paris l’a ainsi choisi pour illustrer l’affiche de ses vœux de bonne année 2024. A Angoulême d’ailleurs, l’affiche dessinée par l’auteur a un succès fou. Une femme quitte un espace du festival avec plusieurs affiches – format géant – enroulées : « J’ai un peu honte, je les ai eues grâce à une amie qui travaille au festival… Mais ça va faire si plaisir à ma fille est ses copines. » Âge de la fille ? 14 ans. Ah ? Une jeune fan de Riad Sattouf ? Retournons à l’exposition.

Parmi les nombreux jeunes, venus là avec leur classe, certains – ou plutôt, certaines – s’attardent en effet devant les planches, se photographient dans l’exposition, notent le nom des œuvres que Riad Sattouf cite en référence… « J’ai découvert avec Les Cahiers d’Esther et maintenant je suis carrément accro », raconte Mae, 16 ans. « On a fait acheter toutes les BD au CDI pour convertir toutes les filles du collège ! », rigole sa comparse Léa.

Vers TikTok et l’au-delà

Si Les Cahiers d’Esther, qui suit les pas d’une « vraie » ado d’aujourd’hui, fille d’amis d’amis rencontrée par Riad Sattouf, est une porte d’entrée idéale pour les jeunes lecteurs nés après 2000, l’œuvre de l’auteur dans son entier semble parler à cette génération. « Les looks dans Pascal Brutal, j’adore, s’enthousiasme Léa. Il y a une violence et aussi une réflexion sur la fin du monde, c’est hyper fort. »

Une jeune lectrice de BD, sous l'affiche signée Riad Sattouf, au festival d'Angoulême, le jeudi 25 janvier 2024 - B.Chapon/20Minutes

Riad Sattouf a aussi pu compter, récemment, par un phénomène inattendu. Très présent sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, l’auteur a eu la surprise de constater que la version animée des Cahiers d’Esther était devenue un objet de défis TikTok auprès de jeunes utilisatrices. « J’ai découvert ça par hasard, nous expliquait Riad Sattouf récemment. Je me suis mis sur TikTok pour répondre à ces vidéos. Et leur indiquer comment acheter mes BD… » De quoi assurer à l’auteur-daron un réservoir de lecteurs pour, au moins, les vingt années à venir.