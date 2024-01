Un immense talent en chasse un autre… Après l’ultra populaire Franco-Syrien Riad Sattouf (auteur de la série autobiographique en six tomes « L’Arabe du futur »), c’est la Britannique Posy Simmonds qui s’est vue décerner, mercredi 24 janvier 2024, le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

Cette récompense, considérée comme la plus prestigieuse du domaine, couronne « une œuvre originale dans le roman graphique », dixit les organisateurs de l’événement. Elle a été décernée lors d’une cérémonie d’ouverture du Festival.

Mais la lauréate, âgée de 78 ans, n’a pas pu faire le déplacement sur les bords de la Charente, comme le veut la tradition. Son éditeur français y a toutefois lu un message de l’autrice qui se disait « surprise, sidérée, mais profondément enchantée de recevoir cet honneur ».

Une « concurrence » de haute qualité

C’est à l’issue d’un scrutin à deux tours (auquel prennent part tous les auteurs de BD publiés au moins une fois en français) que Posy Simmonds l’a emporté. Elle était en lice avec la Française Catherine Meurisse, « battue » pour la cinquième fois de suite à ce stade, et l’Américain Daniel Clowes.

« À mes amis et concurrents, Catherine Meurisse et Daniel Clowes, dont j’admire le travail : la qualité d’une course s’étalonne à la valeur de ses compétiteurs », a salué Posy Simmonds dans son message de remerciements.

Une œuvre qui égratigne de la bourgeoisie

L’Anglaise, déjà présidente du jury du Festival d’Angoulême en 2017, est appréciée dans le milieu pour son humour délicat, qui peut être grinçant aussi. Son œuvre est dominée par la satire de la bourgeoisie dont elle-même est issue.

Dessin extrait du roman graphique « Gemma Bovery », de Posy Simmonds - Posy Simmonds / Denoël Graphic

Elle compte près d’une trentaine de titres, dont de nombreux livres illustrés pour la jeunesse. Mais ce sont ses romans graphiques qui sont célèbres en France, pays où elle a fait une partie de ses études et appris à connaître les codes de la bande dessinée, pour ensuite s’en affranchir.

« Gemma Bovery », « Tamara Drewe » et « Cassandra Darke » sont ses trois « grands » romans graphiques.

Une rétrospective consacrée à l’œuvre de Posy Simmonds se tient d’ailleurs, jusqu’au 1er avril, au Centre Pompidou, à Paris.

Y sont exposés dessins inédits, croquis et esquisses, carnets et extraits de films, qui illustrent parfaitement « le don d’observation, le sens du détail, le regard caustique sur les mœurs et le monde contemporains, et le goût pour la littérature » d’une grande francophile.