Parler de la lutte contre les violences faites aux femmes et du combat en faveur de l’égalité sur un ton humoristique et décalé, c’est le pari du collectif Ensemble contre le sexisme qui organise son Sexisme TV Show. Cet événement intervient le 25 janvier à l’occasion de la première Journée nationale officielle contre le sexisme. Car si cette journée est orchestrée chaque année depuis 2017 par le collectif féministe, ce n’est qu’en 2023 qu’Emmanuel Macron a annoncé lui donner une dimension plus officielle.

En 2023 le collectif, qui réunit une quarantaine d’associations, avait organisé une parodie de procès dont l’accusé était le sexisme afin de dénoncer l’inaction de la justice face aux victimes de violences. Cette année ce sont les médias qui sont dans la ligne de mire avec la mise en scène d’une fausse chaîne de télévision reprenant des formats emblématiques de la télé française.

Macho quiz

« On a voulu garder un format par l’absurde pour dénoncer le sexisme. Car oui, on peut rire du sexisme, en revanche c’est très sérieusement que nous aborderons les conséquences qu’il peut avoir sur les femmes » explique Yseline Fourtic-Dutarde, coprésidente du collectif Ensemble contre le sexisme.

Le programme de l’événement sera bien chargé avec un journal télévisé, un numéro de la Grande Bibliothèque, parodie de la Grande Librairie, avec des auteurs et autrices féministes, un Macho Quiz qui reprend les codes du Burger Quiz (voir notre vidéo en tête d’article), un épisode d’Une épouse presque parfaite qui, sans surprise, s’inspire très librement de l’émission un Dîner presque parfait ainsi que des fausses pubs.

Un retour des valeurs traditionalistes chez les plus jeunes

Si c’est la télé qui est moquée, ce n’est pas un hasard. « On a le sentiment que la parole des femmes s’est libérée, que la nouvelle génération est sensibilisée à cette cause grâce notamment au mouvement Metoo. Mais dans la réalité, les choses sont très différentes. La contre-offensive des discours réactionnaires sur les réseaux sociaux, notamment via les algorithmes, et dans les médias, porte aussi ses fruits d’une certaine manière. Que ce soit dans la téléréalité ou dans le porno, les schémas de narration reproduisent des violences sexistes ».

Ce n’est pas le dernier état des lieux du sexisme en France du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes qui dira le contraire en notant un retour des valeurs traditionalistes chez les plus jeunes. A titre d’exemple, 34 % des jeunes femmes pensent qu’il est normal qu’elles arrêtent de travailler pour s’occuper de leurs enfants ».

Des actrices et humoristes telles que Camille (du duo Camille et Justine), Noémie de Lattre ou Blandine Métayer viendront apporter leur légèreté sur ces sujets lors de l’événement qui se tiendra jeudi 25 octobre à l’Amphithéâtre Marceau Long à Paris.

Des figures institutionnelles comme Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les Discriminations et Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes interviendront aussi en ouverture du Sexisme TV Show. Et pour celles et ceux qui ne voudraient pas zapper ce programme, il sera retransmis en ligne, sur inscription préalable.