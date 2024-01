Ado, vous avez peut-être rêvé d’une version plus adulte de votre jeu Pokémon préféré. Et si on ajoutait de la violence et des armes à feu ? Si on ajoutait des combats en raid ? Des mécaniques de jeu de survie ? La possibilité de jouer en ligne ? C’est probablement ce genre de surenchère délirante en salle de réu qui a donné naissance à Palworld.

Développé par le studio japonais PocketPair, Palworld est sortie en accès anticipé vendredi. En cinq jours, le jeu a cartonné et s’est vendu à 7 millions d’exemplaires. Ce week-end, le jeu a atteint un pic de 1,29 million de joueurs quotidiens, soit le cinquième plus gros pic d’utilisateurs sur Steam, devant d’énormes jeux de ces dernières années comme Elden Ring ou Cyberpunk 2077. Il est seulement battu par des jeux multijoueurs indémodables comme Dota 2 ou Counter-Strike.

Un jeu de survie comme les autres

20 Minutes ne pouvait pas laisser passer une occasion de jouer à ce concept improbable. Malgré l’expression « Pokémon avec des armes » balancée un peu partout, Palworld est très différent de la franchise de Nintendo. Plutôt que d’entraîner ses « Pals » et de les faire s’affronter dans des combats au tour par tour, ici, elles servent plutôt à récolter des ressources et construire votre camp de base. C’est carrément plus proche d’un jeu de survie comme Minecraft ou Ark.

Dans les premières heures de jeu, on passe surtout beaucoup de temps à couper du bois et capturer dix fois le même mouton pour des points d’expérience. Vous allez devoir construire une base et y faire travailler les créatures que vous capturez dans la nature, en veillant à ne pas trop les maltraiter. L’accumulation de ressources vous permet de fabriquer des équipements pour vous et vos camarades, avant de partir à l’assaut de monstres plus forts à capturer.

En dehors de cette boucle, le jeu propose aussi quelques donjons très basiques, des successions de salles remplies d’ennemis. Le système de combat, plutôt simpliste, est finalement assez décevant par rapport à toute la mise en scène du jeu et de son marketing. Passée la surprise initiale et les premiers moments d’hilarité entre potes quand on se rend compte qu’effectivement, on peut équiper son petit écureuil mignon d’un revolver, on passe beaucoup de temps à appuyer sur sa souris en attendant de voir l’ennemi mourir.

Copier n’est pas joué

Difficile d’éviter la question du plagiat des créatures. Si certains Pals sont suffisamment différents pour plaider l’inspiration commune ou la coïncidence, d’autres n’ont aucune excuse. Essayer de deviner quel Pokémon a été copié devient un jeu dans le jeu. On vous laissera juge pour savoir si la ressemblance entre Sparkit, une souris électrique jaune et noire, et Pikachu est purement fortuite. De notre côté, on a presque systématiquement trouvé un équivalent aux créatures de Palworld dans le bestiaire Nintendo.

Si ce cas de conscience ne vous dérange pas – après tout, l’emprunt de mécaniques n’est pas nouveau dans le jeu vidéo –, Palworld est inoffensif, voire un peu oubliable. Il y a de quoi passer une vingtaine d’heures entre amis, pour peu qu’on aime miner du caillou et crafter des équipements. Mais comme le jeu est en accès anticipé, il va probablement recevoir des mises à jour pour s’étoffer un peu. En revanche, si vous voulez une expérience plus proche de Pokémon et des jeux de rôle, il faut plutôt se diriger vers les autres jeux inspirés par la franchise de capture de monstres, comme Cassette Beasts, TemTem ou Coromon. Et tant pis pour les mitraillettes.