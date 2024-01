Ce n’est pas cette année que Mattel sortira Barbie oscarisée en magasin. La liste des nominations pour la cérémonie prévue le 10 mars a été officialisée mardi et deux absences sont depuis particulièrement commentées. Barbie a décroché huit nominations, dont une en meilleur film (un trophée attribué aux producteurs et productrices), mais la cinéaste Greta Gerwig et Margot Robbie, interprète du rôle-titre, ont été snobées dans les catégories meilleure réalisation et meilleure actrice. Une vraie surprise, étant donné que toutes deux ont été quasiment nommées à chaque fois lors des différentes remises de trophées qui rythment la saison pré-Oscars.

Ironie de l’histoire, Ryan Gosling, lui, est en lice pour une statuette dorée, côté seconds rôles masculins, pour son incarnation de Ken. Mardi, dans un communiqué, après s’être dit « extrêmement honoré » d’avoir été plébiscité par les votants, il a confié son amertume. « Il n’y a pas de Ken sans Barbie et il n’y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig ni Margot Robbie, a-t-il écrit. Aucune reconnaissance ne serait possible pour quiconque sur le film sans leur talent, courage et génie. Dire que je suis déçu qu’elles ne soient pas nommées dans leurs catégories respectives serait un euphémisme. »

« Contre toute attente, avec rien d’autre que quelques poupées inanimées, légèrement vêtues et, heureusement, sans entrejambe, elles nous ont fait rire, brisé le cœur, elles ont servi la culture et marqué l’histoire. Leur travail devrait être reconnu au même titre que celui des autres nommés très méritants », a-t-il développé avant de se réjouir pour la nomination d’America Ferrara, autre actrice de Barbie, en meilleur second rôle féminin.

« C’est décevant de ne pas la voir dans cette liste »

Cette dernière, qui joue Gloria, a déclaré à Variety être « profondément déçue qu’elles ne soient pas nommées ». « Greta a fait tout ce qu’une réalisatrice peut faire pour le mériter. Elle a créé cet univers, en partant de quelque chose d’anecdotique pour le plus grand nombre et en a fait un phénomène mondial. C’est décevant de ne pas la voir dans cette liste », a-t-elle expliqué.

America Ferrara a aussi eu un mot pour Margot Robbie : « L’une de ses caractéristiques en tant qu’actrice et qu’elle donne l’impression que tout ce qu’elle fait et facile. Peut-être que les gens ont pensé que le travail qu’elle accomplissait était facile, mais Margot est une magicienne devant l’écran. »

Sur les réseaux sociaux, ainsi que dans des chroniques et des éditoriaux, certaines plumes n’ont pas manqué de mettre en parallèle les « oublis » de Gerwig et Robbie parmi les nommées et le propos de Barbie sur les discriminations liées au genre. Dans un monologue marquant, Gloria lance ainsi à la poupée devenue humaine : « Etre une femme est littéralement impossible. Tu es si belle, si intelligente, ça me tue que tu penses ne pas être assez bien. Nous devons toujours être extraordinaires, mais d’une manière ou d’une autre, on nous dira qu’on le fait mal. […] C’est trop dur ! C’est trop contradictoire et personne ne vous donne de médaille ou ne vous dit merci ! Et il s’avère que non seulement vous faites tout de travers, mais que tout est également de votre faute ».

Le revers de la médaille du succès ?

Ces non-nominations refléteraient-elles une forme de sexisme ? Difficile à affirmer (et impossible à prouver) pour des raisons évidentes du côté des « meilleures actrices ». Il faudrait sonder les intentions des votants pour avoir la réponse concernant Greta Gerwig. Aux Oscars, les nominations sont établies par collèges. C’est-à-dire que les réalisateurs et réalisatrices membres de l’Académie se chargent de sélectionner celles et ceux qui pourront prétendre au trophée de la meilleure réalisation. Les acteurs et actrices se prononcent de leur côté pour les catégories d’interprétation. Chaque votant et votante exprime ses suffrages en établissant un top 5 par ordre de préférence.

Ce système implique donc une pondération qui a pu porter préjudice à Gerwig et Robbie. On peut émettre l’hypothèse qu’elles ont obtenu plusieurs voix en leur faveur, mais que la majorité des votants et votantes les ont placées en deuxième, troisième, voire en quatrième ou cinquième choix, oblitérant leurs chances de figurer dans la liste finale des nominations.

Autre hypothèse : la réalisatrice et l’actrice, par ailleurs productrice du film, subiraient le revers de la médaille de la grande médiatisation dont elles ont bénéficié. Le long métrage s’est fait une place parmi les quinze plus gros succès de tous les temps au box-office avec plus de 1.4 milliard de dollars de recettes et ce n’est pas passé inaperçu. On peut aussi remarquer que Dance The Night de Dua Lipa, présente sur la bande originale de Barbie et qui s’est imposée comme un des tubes de 2023, n’a pas été retenue pour l’Oscar de la meilleure chanson - alors que I’m Just Ken de Mark Ronson et Andrew Wyatt et What Was I Made For ? de Billie Eilish et Finneas O’Connell concourront pour la statuette.

La dimension rose bonbon de Barbie a peut-être été moins prise au sérieux par les votants que l’univers sombre et tendu d’Oppenheimer. Le film de Christopher Nolan, qui est l’autre carton du box-office estival, domine les nominations avec 13 citations.