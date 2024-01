Fürsy von Colmar a été désignée, par « Le Petit Futé », « personnalité de l’année ». Lorsqu’on la joint par téléphone, mardi, elle s’apprête à recevoir cette récompense lors d’une soirée organisée dans le vignoble alsacien, « avec tout le gratin de la ville ». « On m’a demandé de faire un petit truc, alors je chanterai une chanson et je préciserai avant que la plaque qu’ils m’offrent, je la mettrai sur ma pierre tombale », plaisante-t-elle. Ou plutôt il, car c’est en réalité avec Geoffroy Peverelli, le comédien et auteur qui incarne Fürsy sur scène, que l’on discute.

A partir de samedi, il jouera ce personnage sur la scène du cabaret parisien Madame Arthur, dans le 18e arrondissement. Le spectacle, programmé tous les samedis à 20 heures, s’intitule Knack Fatale. Il commence en 1940 quand, au sommet de sa gloire, Fürsy s’étouffe avec une saucisse. Elle tombe dans le coma et n’en sort que de nos jours. Horreur, elle découvre qu’elle est accusée d’avoir fricoté avec un nazi. La star alsacienne va alors tout faire pour restaurer son honneur. Ce show, généreusement délirant, fait la part belle à l’humour absurde et aux chansons parodiques ou originales. Et il révèle au plus grand nombre un personnage irrésistible.

Qui est Fürsy von Colmar ?

Je suis, je pense, la plus grande chanteuse à voix d’Alsace, c’est sûr. Déjà, il n’y en a pas d’autres, donc c’est beaucoup plus simple. Fürsy von Colmar est aussi évidemment la plus grande drag-queen alsacienne et, surtout, elle adore cuisiner et dévorer du chou fermenté du matin au soir !

Et qui est Geoffroy Peverelli ?

C’est celui qui a créé, comme Frankenstein, un « monstre ». C’est un comédien, un chanteur, qui, à un moment, a essayé de trouver un avatar qui pouvait le rendre libre sur scène.

Vous êtes originaire de Colmar ?

Je suis né à l’hôpital Pasteur, comme tous les gens de Colmar. J’ai passé mon collège et une partie de mon lycée dans la ville. En terminale, je suis parti à Paris, évidemment pour vivre la grande vie et me choper quelques gonorrhées (rires).

Quel a été le déclic pour créer le personnage de Fürsy ?

J’ai joué dans des comédies musicales et j’ai ensuite voulu écrire mes propres chansons, à moi, Geoffroy, et c’était extrêmement mauvais. On aurait dit une sorte de devoir de première littéraire un peu gnangnan. Et puis l’accent alsacien est arrivé comme ça, avec tout le folklore régional, et j’ai eu l’idée d’écrire une chanson régionaliste. Le personnage féminin, les paroles, sont venus naturellement. Cette figure alsacienne m’a autorisé une liberté dans l’écriture des chansons et dans les propos que je tiens. J’ai monté une équipe autour de mon projet, et on a fait un clip, des photos…

En quelle année Fürsy est-elle née ?

Je ne peux pas dire quand elle est née car elle est sans âge. En revanche, elle est apparue au monde il y a trois ans et demi. J’ai eu la chance de pouvoir animer un Salon du mariage. C’était très drôle et ça m’a permis de me lancer parce que j’ai vu que j’en étais capable et que mon flot de paroles et de bêtises pouvait faire rire les gens.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Qu’est-ce qui différencie une drag-queen alsacienne d’une drag-queen parisienne ?

La non-classe, peut être ? (rires) La liberté. A Paris, tout le monde est un peu « chichi, prout prout », en Alsace, et ailleurs en province, on sait pourquoi on fait ce job : pour amuser les gens. A Paris, parfois, j’ai l’impression que c’est plus un truc personnel alors que non, qui c’est qui nous paie ? C’est les gens ! Donc il faut les entertainer [« divertir »] comme disent les Amerloques.

Comment le spectacle a-t-il vu le jour ?

Il est né d’une envie commune avec Agathe Jolivet [autrice et metteure en scène] d’écrire ensemble un spectacle. Ce personnage était le sujet le plus facile pour nous parce qu’il nous permettait une liberté totale. On a créé tout ça dans le garage des parents, on a passé deux fois deux semaines à écrire le texte, à le jouer, avec un petit chauffage au fuel. On a, je crois, failli mourir intoxiqués au monoxyde de carbone.

Le spectacle commence sous l’Occupation. Quand on est une drag-queen alsacienne, cette période est toujours plus ou moins consciemment dans un coin de la tête ?

Oui et, surtout, il y a ce sujet des « malgré nous ». Les Français de l’intérieur, comme on dit, ont pu croire que les Alsaciens enrôlés dans l’armée allemande étaient tous des traîtres. Alors que pas du tout. Quand l’Allemagne a envahi l’Alsace et la Moselle, ce n’était pas tant une invasion. Ils étaient nos voisins. Ils étaient là et, d’un coup, ils ont dit « On va fermer les frontières et vous allez être enrôlés et, en plus, on va vous envoyer sur le front de l’Est ». Un de mes grands oncles est mort à Stalingrad (aujourd’hui Volgograd, en Russie). D’autres ont réussi à se tirer juste à temps du côté français. C’est une histoire assez complexe. Quand on fait un spectacle qui évoque cette période-là, il y a quelque chose que les Alsaciens comprennent immédiatement, qui est relié à nous.

Vous vous êtes posé des limites dans l’écriture ?

Aucune ! La limite, c’est le mauvais goût. On essaye de ne pas y aller et de respecter toutes les sensibilités tout en les titillant, évidemment. Ma plus grande peur a été de jouer pour la première fois en Alsace. S’ils n’acceptaient pas ce délire ici… Or, en fait, ils adorent. On aime se moquer de nous-mêmes. Je rends aussi fiers les Alsaciens parce que je mets en valeur nos clichés, et ça me fait plaisir.

Vous entamez samedi une résidence chez Madame Arthur. Comment appréhendez-vous cela ?

Je n’ai pas d’appréhension parce que j’y joue régulièrement depuis deux ans. Ce qui est sympa, c’est que je vais me produire dans la salle du cabaret historique. Les Coccinelle, les Bambi… sont passées dans ces murs, y ont joué. Tu te sens vraiment porté par les anciennes. Madame Arthur a été créé dans la décennie 1940, donc ça tombe pile poil pour le spectacle. Je me dis que, si ça se trouve, les vannes que je fais là ont été faites il y a 84 ans…

Dans quel héritage artistique vous situez-vous ?

Je ne suis pas dans le sillage du transformisme où il s’agit d’imiter des personnalités. Mais dans celui de l’art travesti où les hommes se changent en femmes et les femmes en hommes. En Alsace, il y a cette tradition d’humoristes inventant des personnages du sexe opposé avec des traits assez grotesques, où l’humour flirte avec le drame.

Des programmateurs sont-ils frileux envers votre spectacle ?

Parfois, il y a des mots qui sont mal entendus ou mal compris. Le mot drag-queen ou travesti a été transformé en quelque chose de sexuel. Certains spectateurs ont des problèmes de sémiologie. Ils imaginent que ça va être quelque chose d’un peu cul, alors que si on est programmé dans ces lieux, c’est parce que c’est une pièce de théâtre où le personnage est incarné par un acteur déguisé en femme.

Vous vous produirez ensuite ailleurs en France ?

On ira à La Rochelle [17 mai], à Biarritz [les 24 et 25 mai], à Nantes [du 31 mai au 9 juin] et on retournera en Alsace en septembre [le 28]. Ce sera à la Grange Burcklé, à Masevaux, un lieu magnifique. On ira aussi au Gouvy, en Moselle, à la frontière, et probablement à l’ArtRhena, à la frontière allemande et ça, ça fait très plaisir. J’avais une appréhension à l’idée de jouer en province. J’avais peur que la culture alsacienne, qui pourtant n’est ici qu’en filigrane, puisse rebuter. Le spectacle s’appelle Knack Fatale et le mot « knack » peut être obscur, j’aurais peut-être dû dire « Saucisse mortelle ». En réalité, ce n’est pas un obstacle du tout, les gens sont curieux et on est content de leur apporter du chou fermenté sous le nez.