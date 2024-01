Cinq nominations aux Oscars pour Anatomie d’une chute, dont une en meilleur film et une autre en meilleure réalisation - deux catégories particulièrement prestigieuses ! Pas mal pour un film dont la réalisatrice, Justine Triet, disait, lorsqu’elle l’écrivait durant le confinement avec son compagnon Arthur Harrari, que personne n’irait le voir. « Il est trop long, les personnages parlent tout le temps, il n’y a pas de musique, un couple se déchire, un chien vomit, voilà quoi… », énumérait-elle, le 7 janvier, en recevant le Golden Globe du meilleur scénario original.

Les derniers mois l’ont fait mentir. Depuis qu’il a obtenu la Palme d’or en mai, ce film d’auteur français, qui dure deux heures et demie et raconte le procès d’une femme, incarnée par l’Allemande Sandra Hüller, nommée pour ce rôle à l’Oscar de la meilleure actrice, soupçonnée d’avoir tué son mari dans un coin paumé des Alpes, a rencontré le succès un peu partout.

Le film français le plus vu au Royaume-Uni en 2023

Sorti en France le 30 août, période propice au lancement des œuvres d’auteur, il a enregistré 1.372.110 entrées. Un chiffre arrêté dimanche et appelé à croître car Anatomie d’une chute est toujours à l’affiche des salles tricolores. En trois semaines d’exploitation, il s’est imposé comme le film français le plus vu outre-Manche en 2023, avec 142.000 tickets écoulés au Royaume-Uni. Il est aussi un succès en Espagne, en Italie et en Allemagne, avec respectivement 207.000, 175.000 et 277.000 entrées recensées.

Cet engouement se retrouve dans les nominations et palmarès des différentes remises de prix cinématographiques du continent. Anatomie d’une chute a ainsi fait une razzia aux Prix du cinéma européen 2023, avec cinq trophées empochés (film, réalisation, scénariste, actrice et monteur). Et il concourt dans sept catégories (film, film non-anglophone, scénario original, réalisation, actrice, montage et casting) pour les prochains Bafta, les César britanniques, qui seront décernés le 18 février.

Si Anatomie d’une chute sortira cette année dans un grand nombre de pays d’Amérique latine, ainsi qu’en Australie ou au Japon, entre autres, il a déjà conquis l’Amérique du Nord. Il est même le long métrage français qui a fait le plus d’entrées en 2023 aux Etats-Unis, avec 4 millions de dollars (3.7 millions d’euros) de recettes.

Une collection de trophées américains

Et depuis que la saison des remises des prix s’est ouverte outre-Atlantique, à la fin de l’automne, il n’a cessé de voir sa collection de statuettes se garnir. Deux prix aux Gotham Awards, dédiés au cinéma indépendant : meilleur scénario et meilleur film international. Un trophée du meilleur film international attribué par le Cercle des critiques de New York et un autre, à la dénomination identique, par le National Board of Review. Mais aussi un Critic’s Choice Awards du meilleur film non-anglophone et deux Golden Globes - décernés par les journalistes étrangers de Hollywood –, celui du meilleur film non-anglophone et celui du meilleur scénario.

Comment expliquer un tel phénomène ? D’abord - pardon d’avance pour l’évidence-, il s’agit d’un bon film. S’il était sans qualité, il ne serait pas plébiscité sur autant de territoires différents. Le scénario est maîtrisé, entretien le suspense et sort le public de sa zone de confort dans son déroulement qui s’amuse à déjouer ses attentes. L’œuvre ouvre à la réflexion sur plusieurs sujets tels que la diversité des points de vue, les contours mouvants de la vérité, la fragilité des convictions, le doute, et peut donner lieu à des discussions sur les préjugés sexistes.

« L’avocat le plus sexy des Alpes françaises »

La Palme d’or a contribué à braquer les projecteurs sur ce long métrage, et lui a permis d’intensifier son rayonnement à l’international. Et, de manière plus anecdotique (quoi que), la pop culture s’en est emparée. Swann Arlaud, qui joue l’avocat de l’héroïne, a fait l’objet de montages vidéos enamourés, conçus par des cinéphiles étrangères, largement relayés sur les réseaux sociaux.

swann arlaud as vincent renzi the dilf twink lawyer in anatomy of a fall directed by justine triet oscars césars awards season anatomie d'une chute cannes palme d'or edit fancam fc pic.twitter.com/DHTtTsu7OM — g 📂 (@ginafancam) October 20, 2023





« Merci Swan d’être le plus sexy des avocats des Alpes françaises », a d’ailleurs déclaré, Justine Triet, en recevant le Golden Globe du meilleur film non-anglophone. Si l’effet de ces clips postés sur X, Instagram et TikTok n’a sans doute joué qu’à la marge sur les entrées, il a pu amener une aura de légèreté à un long métrage qui, sur le papier, peut sembler austère, et ainsi l’ouvrir à une autre frange du public.

L’obtention d’au moins un Oscar, le 10 mars, parachèverait symboliquement le succès international d’Anatomie d’une chute - la concurrence sera rude, il part en outsider - mais les cinq nominations représentent déjà, en elles-mêmes, un grand satisfecit. D’autant plus pour un film qui, pensait sa propre créatrice, n’intéresserait personne. Justine Triet entre également dans l’histoire de la cérémonie : elle n’est que la neuvième femme à avoir décroché une nomination pour l’Oscar de la meilleure réalisation.