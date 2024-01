Invitée de l’émission Quelle époque ! du samedi 20 janvier, Pauline Desmonts a pris la défense de son compagnon Nicolas Bedos, accusé d’agressions et de harcèlement sexuels. Et si la jeune femme ne dément pas les faits reprochés, elle s’efforce de les contextualiser : « On parle d’un problème d’excès, de fête, d’alcool, dans un cadre vraiment festif », précise-t-elle.

🗣️ Nicolas Bedos, qui sera jugé le 26 septembre 2024 pour "agression sexuelle" et "harcèlement sexuel", "se tait" car "l'ambiance générale" se s'y prête pas explique Pauline Desmonts



📺 #QuelleEpoque @FranceTV @LeaSalame pic.twitter.com/1ZBrwmkuED — Quelle Époque ! (@QuelleEpoqueOff) January 20, 2024





Pour autant, elle reconnaît les outrances dans lesquelles a parfois versé le fils de l’humoriste Guy Bedos : « Oui, il peut être odieux, il peut être excessif, provoc’, tout ce qu’on veut, mais ce n’est pas un agresseur sexuel », insiste Pauline Desmonts.

À l’animatrice Léa Salamé, qui lui demande si Nicolas Bedos regrette ce qu’il a fait, sa compagne répond que « s’il regrette une chose, c’est d’avoir continué à sortir comme un ado qu’il n’est plus. Cette affaire a accéléré cette prise de conscience, et c’est un problème qu’il est en train de soigner ».

Pour rappel, Nicolas Bedos sera jugé en septembre prochain pour des faits d’agression sexuelle commis en mai 2023, et pour une affaire harcèlement sexuel qui se serait déroulée en juin 2018.