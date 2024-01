Quand la réalité dépasse ce que la fiction oserait imaginer… cela donne matière à une série documentaire pour Netflix. La plateforme s’est fait une spécialité des récits de true crimes, des documentaires criminels racontés façon polar dont le déroulement, le dénouement ou les rebondissements confinent à l’incroyable. La Vérité kidnappée : du rêve au cauchemar américain est venu s’ajouter jeudi à la longue liste des séries documentaires auxquels la plateforme nous a habitués. Avec succès : il figure depuis parmi les contenus les plus vus dans le monde. Dimanche, il était même en tête des « TV shows » les plus populaires dans 69 pays, dont la France. Retour sur cinq séries documentaires consacrées à des crimes réels aux histoires ahurissantes.

« La Vérité kidnappée : du rêve au cauchemar américain » (2024)

Les trois épisodes de 45 minutes ont la capacité de nous faire passer par toutes les émotions : terreur, incrédulité, angoisse, effarement, surprise mais aussi colère et indignation. Mars 2015. En pleine nuit, Aaron Quinn et Denise Huskins, la vingtaine, sont réveillés dans leur sommeil par des assaillants. Il est ligoté. Elle est enlevée. Aaron ne signalera la disparition de sa compagne que l’après-midi suivant. La police trouve sa version trop abracadabrante pour être honnête. D’autant plus qu’il admet avoir encore des sentiments pour son ex, Andrea… avec qui Denise et lui-même travaillent. Deux jours après l’enlèvement, coup de théâtre : Denise réapparaît. Elle raconte avoir été enlevée, séquestrée et violée. Les enquêteurs sont dubitatifs, tout cela leur rappelle le scénario d’un thriller sorti un an plus tôt : Gone Girl. Dans ce film de David Fincher, adapté du roman de Gillian Flynn, une femme se venge de son mari en mettant en scène sa propre disparition afin qu’il soit inculpé… puis ressurgit de nulle part. Qui dit vrai ? Qui ment ? Alors que le couple est sous le feu médiatique, la vérité se trouve peut-être ailleurs…

« L’enfance volée de Jan Broberg », pédocriminalité et extraterrestres

L’enlèvement de la petite Jan Broberg dans les années 1970 a secoué les esprits aux Etats-Unis. Ce fait divers est si déconcertant qu’on aurait du mal à adhérer à l’histoire si elle appartenait à la fiction. En plus de ce documentaire Netflix, l’histoire vient d’être adaptée par la série A Friend of the family sur OCS avec Jake Lacy (The Office, The White Lotus) et Anna Paquin (True Blood, La Leçon de Piano) dans les rôles-titres.

Agée de 12 ans, Jan, issue d’une famille très pieuse, est enlevée par Bob Berchtold, le voisin et ami des Broberg affectueusement surnommé « B ». Derrière son sourire bienveillant se cache un prédateur sexuel redoutable qui tisse sa toile autour de cette famille, exploitant les failles de chacun des membres pour mieux refermer son piège. Loin d’être en mesure d’anticiper un tel degré de perversion, les Broberg assistent, impuissants, au double enlèvement de leur aînée par leur voisin. Dans les années 1970, le terme de « pédophilie » semble encore mal compris, voire absent de certains esprits. Un atout pour ce monstre au visage si ordinaire.

« Wild Wild Country », secte et empoisonnement à grande échelle

Secte religieuse, mensonge et empoisonnement à grande échelle. Le documentaire Wild Wild Country revient sur la secte, codirigée par le gourou indien Bhagwan Shree Rajneesh et sa charismatique porte-parole Ma Anand Sheela, qui pose ses valises en Oregon, près de la petite ville d’Antelope. Seul souci, les habitants autochtones n’ont pas une folle envie d’accueillir une bande -30.000 habitants à son apogée- d’illuminés qui renomment la ville Rajneeshpuram. Dirigée par un gourou tape-à-l’œil qui collectionne Rolex et Rolls-Royces, la secte prend le contrôle de la ville, s’arme jusqu’aux dents et crée un empire capitaliste. Le conflit entre les habitants du coin, des chrétiens ultra-conservateurs, et les hippies de Rajneeshpuram dure cinq ans et se solde par un empoisonnement à la salmonelle de plus de 750 personnes. Un portrait fascinant d’une contrée américaine pétrie de contradictions.

« Tiger King », Joe exotic et ses gros chats

Au moment de sa sortie -en plein confinement- Tiger King [« Au royaume des fauves », en français] est rapidement devenu un phénomène aux Etats-Unis. « Joe Exotic » (Joseph Maldonado-Passage de son vrai nom), polygame gay coiffé d’un mulet peroxydé et passionné de gros chats (lions, tigres, ligres…), est rapidement devenu l’un des sujets les plus discutés sur X. Le documentaire de sept épisodes signé Eric Goode et Rebecca Chaiklin plonge dans l’univers des propriétaires de félins qui jouissent, assez étrangement, d’un véritable culte de la personnalité et porte à l’écran une enquête captivante. De la genèse des conflits de Tiger King avec Carole Baskin (elle-même soupçonnée d’avoir joué un rôle dans la disparition de son mari milliardaire) aux suspicions de maltraitance de ses « gros chats », les deux réalisateurs s’introduisent dans une Amérique rurale, laissant le téléspectateur découvrir un éventail de personnages plus loufoques les uns que les autres.

« L’arnaqueur de Tinder », braquage de l’amour

On sort du meurtre pour s’intéresser à une arnaque en forme de pyramide de Ponzi qui laissent des femmes sur le carreau. Le mode opératoire de Simon Leviev, serial lover multimilliardaire, est d’autant plus violent qu’il brise sentimentalement ses conquêtes, en plus de les appauvrir. Le documentaire L’arnaqueur de Tinder raconte comment cet homme aux faux airs de prince charmant a extorqué des centaines de milliers de dollars à des femmes qu’il a rencontrées et séduites grâce à la célèbre appli de rencontre. Et, malheureusement, il est difficile de ne pas tomber dans le piège tendu par ce manipulateur.

Tout commence par un banal match sur Tinder avec Cecilie, une jeune norvégienne qui habite à Londres. Il est beau, ténébreux, riche… Après quelques semaines de mots doux, de rendez-vous éclair, de bouquets de fleurs somptueux, Cecilie envisage d’emménager avec l’élu de son cœur. Elle visite des appartements londoniens, il lui parle de leur future vie à deux, des enfants qu’il espère avoir avec elle. Comment ne pas croire au grand amour dans ces conditions ? Et surtout, comment imaginer qu’un riche héritier diamantaire, entouré d’un garde du corps et d’une horde de collaborateurs, peut avoir mis en place une arnaque hors norme ?