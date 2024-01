« Sylvain Tesson fait partie de ces écrivains qui ont le désir de partager avec tous l’amour des mots. Je suis heureuse que le Printemps des poètes célèbre partout en France cette vision de la poésie, ouverte, libre et populaire. » C’est à travers ce message posté ce dimanche sur X que Rachida Dati, ministre de la Culture, a réagi à la polémique.

L’annonce de la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des poètes, qui se déroulera du 9 au 25 mars, avait fait bondir quelque 1.200 personnalités du monde de la culture. Réunies en collectif, elles avaient signé une tribune publiée jeudi par Libération.

— Rachida Dati ن (@datirachida) January 21, 2024





« Banalisation de l’extrême droite »

Les signataires, parmi lesquels les auteurs Baptiste Beaulieu et Chloé Delaume, estimaient que cela venait « renforcer la banalisation et la normalisation de l’extrême droite dans les sphères politique, culturelle, et dans l’ensemble de la société ».

Les pétitionnaires reprochent à l’écrivain voyageur de 51 ans, prix Renaudot en 2019 pour La Panthère des neiges, d’être une « figure de proue de [l'] extrême droite littéraire ». Il a notamment préfacé plusieurs romans de Jean Raspail, écrivain monarchiste et catholique traditionaliste, admiré par les identitaires, décédé en 2020.

Coordonné par l’association du même nom, le Printemps des poètes est soutenu par le ministère de la Culture, le Centre national du livre et le ministère chargé de l’Education.