« La charge émotionnelle est incroyable », a-t-elle confié, samedi, lors du prime de « Star Academy ». Olivia Ruiz n’était pas réapparue dans le télécrochet de TF1 depuis sa participation à la première saison, dont elle a été finaliste, en… 2001. C’était un petit événement en soi. « Vingt-trois ans plus tard, tu es venue. On remet ça dans vingt-trois ans ? », lui a demandé Nikos Aliagas dans la troisième partie de l’émission. Ce à quoi l’artiste de 44 ans a répondu « Je crois qu’on n’attendra pas si longtemps que ça maintenant, hein ».

Il faut dire que l’autrice, compositrice et interprète aux 2.5 millions d’albums vendus a longtemps eu une relation contrariée avec le programme. Si Olivia Ruiz a toujours reconnu qu’elle devait à « Star Academy » de l’avoir révélée au public, elle a en revanche eu du mal à accepter la dimension « téléréalité ». Elle avait 21 ans quand elle est entrée au château de Dammarie-les-Lys en 2001. Quelques mois plus tôt, M6 avait lancé « Loft Story », une émission d’enfermement qui a marqué un tournant dans l’histoire de l’audiovisuel français, suscitant son lot de polémiques et d’indignations.

Les raisons de la défiance

« Au départ, on nous présente [« Star Academy »] comme étant une école. TF1 se défend de faire de la téléréalité en disant : "Nous, on ne fait pas de la télé poubelle, ce n’est pas le « Loft ». Là on est sur un centre d’apprentissage" », se remémorait Olivia Ruiz au micro d’Europe 1 en décembre. « Au bout de quelques semaines, l’émission ne fonctionne pas. Donc le centre d’apprentissage s’équipe dans les salles de bain, dans les chambres, de caméras pour transformer les choses, a-t-elle également raconté. Et puis tout d’un coup, ça décolle grâce à ça. Ce qui en dit long quand même… En sortant, vous imaginez bien qu’on n’a pas envie d’aller regarder tout ce qui vient de s’écouler ».

Auprès du Parisien, elle avait glissé en novembre qu’elle espérait que la production prenait aujourd’hui « davantage soin des candidats […] après l’émission », déplorant que certains de ses camarades de promo aient été abandonnés à eux-mêmes.

Olivia Ruiz avait donc une défiance envers « Star Academy », ce qui explique qu’elle n’était jamais revenue assurer sa promo sur le plateau, qu’elle n’a pas participé aux émissions anniversaires réunissant les anciens candidats emblématiques, et même qu’elle était floutée dans les images d’archives des différents reportages consacrés au télécrochet.

« Un vieux tas de larmes »

Pourquoi a-t-elle changé d’opinion ? Elle a donné un début de réponse en venant répéter, vendredi, avec les quatre star académiciens de la saison en cours. « J’ai regardé. J’ai été surprise de voir que c’était très différent [de mon époque]. Vous étiez tellement mignons alors j’ai dit "Oui, bon, d’accord, je vais venir" », a-t-elle confié à Helena, Pierre, Axel et Julien. L’émotion transparaissait dans sa voix : « Je suis arrivé devant [le studio 217 où se déroulent les primes cette année et où avaient lieu les primes également en 2001], les larmes montaient. »

Samedi soir, Oliva Ruiz n’était pas moins bouleversée. Avant d’interpréter un medley de ses chansons avec les élèves, elle a répété à plusieurs reprises combien elle était « heureuse » d’être là. A l’évocation d’un retour au château de Dammarie-les-Lys où se vit l’aventure « Star Ac ' » et où elle n’a pas remis les pieds, elle a déclaré que, si elle y était allée, elle aurait peut-être été « un vieux tas de larmes pendant quelques heures ». Elle n’a pas complètement rejeté la perspective d’y retourner : « C’est une idée… »