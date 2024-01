Il suffit parfois d’un rien pour que la vie bascule. Anthony Tabuyo, qui participe ce mercredi soir à l’émission Qui veut être mon associé ?, sur M6, en a fait la douloureuse expérience en 2013. Un soir de pluie à Nice, une voiture recule d’un parking, feux éteints. Lui, est à moto. « Impossible à esquiver », raconte-t-il. Le choc est brutal. Le jeune homme, alors âgé de 22 ans, se retrouve propulsé au sol, le corps meurtri. « Quand les pompiers sont arrivés, ils n’ont rien pu faire car ils n’avaient pas évalué au téléphone la gravité de mon état », se remémore-t-il.

Envoyé aux urgences, Anthony « frôle la paralysie à vie » mais « s’en sort bien », au terme d’un long séjour à l’hôpital. De son expérience traumatique, jaillit une idée : créer un outil baptisé Urgentime, censé donner des yeux aux urgentistes pour qu’ils évaluent à distance les blessures et puissent envoyer sur place une équipe médicale si nécessaire.

Anthony fait alors appel à son « âme sœur professionnelle », Jovien Chappex (major de promo de l’école 42), pour concevoir la partie technologique. Au final, une solution « simple d’utilisation » : En appelant le 18 ou le 15, le témoin d’un accident reçoit un lien de connexion, envoyé par le régulateur, qui lui demande de prendre la main sur la caméra de son téléphone. Ce dernier peut ainsi voir lui-même la victime et donner ses conseils les premiers gestes de secours.

Les Etats-Unis séduits

Moins de quatre ans après son lancement, l’outil a trouvé sa place en France : « un quart des Samu » l’utilise désormais, selon Anthony Tabuyo. Mais aussi en Suisse, et plus récemment aux Etats-Unis. Il aura suffi d’une « rencontre inattendue », d’un « coup de chance ». Un clin d’œil du destin pour que les portes de l’Amérique s’ouvrent en grand.

« J’ai fait la connaissance d’un entrepreneur qui m’a mis en relation avec l’un de ses amis franco-américain. Lui est le responsable technique de la solution leader qui couvre les appels d’urgence aux Etats-Unis », relate Anthony. Le concept le séduit immédiatement. Il voit rapidement son utilité. Des diagnostics plus précis, du temps de gagné. La commande est passée. Résultat : 900 centres reliés au « 911 » - pompiers, police et urgentistes compris - utilisent Urgentime outre-Atlantique.

« C’est vrai que les débuts ont été durs car c’était perçu comme un gadget, un détail. Au départ, Xavier Niel nous avait mis en garde en nous disant qu’on n’avait pas les épaules, poursuit-il en souriant. Mais on y est arrivé à deux. Ça commence à en entrer dans les mœurs.

« Avoir de la visibilité »

L’entrepreneur et son compère attendent surtout de leur passage sur M6 « de la visibilité » et des conseils pour convaincre davantage. « On ne cherche pas spécialement des investisseurs », assure le jeune homme. La start-up a réussi à convaincre des entreprises de s’équiper avec cet outil, mais pas dans le même but (dépannage à distance, déménagement…) , « même si ce n’était pas l’ambition de base ». Aujourd’hui, les contrats passés avec les sociétés privées permettent de baisser les prix pour les Sdis et les Samu.

« Ce qu’on veut, c’est se faire connaître. Avec cette solution, on peut sauver une vie sur dix qui ne l’aurait pas été dans d’autres circonstances. Alors, on ne lâchera rien tant que tous les centres d’appels d’urgence ne seront pas dotés ».