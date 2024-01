Astérix va vers un Agecanonix. En 2024, le héros de BD fête ses 65 ans. Les festivités débutent ce 17 janvier avec la sortie d'une version enrichie et en tirage limité de la toute première de ses aventures, Astérix le Gaulois, qui avait commencé sa prépublication en octobre 1969 dans le magazine Pilote. Depuis, Astérix a vécu un total de quarante aventures en bande dessinée, et chacun des lecteurs qui a répondu à notre appel a sa préférée.

Les albums qui reviennent le plus souvent sont « ceux de la grande époque Goscinny-Uderzo », comme le dit Valérie. Son top 3 se compose d’Astérix en Corse, Astérix chez les Belges et Astérix et Cléopâtre, des titres qui reviennent souvent. Les ingrédients pour réussir une histoire d’Astérix semblent simples : « Les scénarios de Goscinny sont ingénieux avec pléthores de jeux de mots, de situations, et de caméos de vedettes de l’époque », explique Nicolas ; « une lecture à plusieurs niveaux, quel que soit l’âge », estime Bruno ; « quelques calembours dans l’air du temps, des comiques de répétition, un fond de satyre sociale, un dilemme qui mène à la remise en question des protagonistes, un poil de parodie, de l’inédit et surtout un véritable péril sur le village », complète Clément.

Top 1 : Le Tour de Gaule

Selon la trentaine d’avis épluchés, le meilleur, cité par un tiers des contributeurs, reste Le Tour de Gaule (ça tombe bien, c’est aussi le préféré du journaliste qui écrit cet article). « Il représente vraiment la France, et surtout il introduit Idéfix (chien que tout le monde souhaite avoir) », avance Thibaut. C’est aussi « un voyage à travers la France rempli de références culturelles et gastronomiques », insiste Franck. Fabien apprécie aussi le « côté road movie » de cette aventure dans les grandes villes de l’Hexagone. Les blagues d’Astérix Légionnaire, l’aventure d’Astérix et Cléopâtre (et ses adaptations) ou encore l’humour satirique d’Astérix chez les Corses reviennent aussi régulièrement.

Si les albums où le trio de Gaulois part à l’aventure sont souvent cités comme les meilleurs, les albums qui se déroulent au village ont aussi leur qualité. Parmi eux, La Zizanie est un favori. « Je trouve l’humour bien présent dans cet album malgré une situation grave, engendré par l’ennemi le plus redoutable (Détritus), estime Xavier. C’est l’album où je trouve que le village est le plus proche de tomber. » « Detritus est un antagoniste particulièrement menaçant et dangereux, et la guerre psychologique enseignée par Savancosinus est source d’un grand nombre de comiques de situation et de répétition », ajoute Clément.

Des nouveaux albums qui divisent

Certains regrettent toutefois une baisse de qualité progressive de la saga. Après le décès de l’auteur René Goscinny en 1977, le dessinateur Albert Uderzo a d’abord repris seul les reines de la série. Avant de laisser à son tour la place à d’autres : Jean-Yves Ferri, Didier Conrad et Fabcaro. « La qualité des albums a commencé à baisser suite à la disparition de Goscinny pour devenir particulièrement mauvais depuis La Rose et le Glaive », juge David. « Pour ce qui est des albums les plus récents, j’avoue qu’ils sont décevants, reprend Valérie. L’humour de la franchise semble s’être éteint avec ses deux créateurs. » « Les volumes plus récents ne font qu’essayer de respecter l’esprit et sont trop scolaires, sans réelles nouveautés », estime encore Nicolas.

Mais tout n’est pas à jeter. « Dernier album pas terrible, les deux précédents excellents », répond Yves. « Ils sont plutôt bons, la Transitalique et les Pictes sont un cran en dessous. Le dernier, L’Iris blanc est peut-être celui qui se rapproche le plus de l’esprit de Goscinny, ce qui en fait un très bon opus », contredit Fabien.

C’est plus que de la BD

Les histoires d’Astérix dépassent parfois les cases de BD. Ce n’était pas la question, donc on ne reprochera à personne de ne pas avoir cité le cultissime Mission Cléopâtre. Mais Clément a été particulièrement conquis par Le Coup du Menhir, qui adapte en film d’animation le Combat des chefs et Le Devin. « Autre exemple, les jeux vidéo Astérix & Obélix XXL, XXL 2 et aux Jeux olympiques proposent une histoire où les romains auraient fait preuve de bien plus d’ingéniosité qu’à l’accoutumée, de quoi nous faire ressentir tout un panel d’émotions avant le dénouement », ajoute-t-il aussi.

Finalement, du haut de ses 65 ans, Astérix reste intemporel. Et si les premiers albums sont souvent cités, c’est sûrement parce qu’ils ont marqué l’enfance de leurs lecteurs. « Aujourd’hui c’est moi qui fais découvrir ce monde fascinant à mon fils de 6 ans », confie Florian. Par Jupiter, les Gaulois ont encore de la ressource.