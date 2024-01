Quand un jeu sort du studio d’Ubisoft, à Montpellier (Hérault), il a toujours ce petit quelque chose qui le rend irrésistible. Rayman, Beyond good and evil, Les lapins crétins et Soldats inconnus, développés dans l’Hérault par le géant vidéoludique, étaient tous, à leurs époques, innovants et exaltants. Prince of Persia : The lost crown n’échappe pas à cette tradition. En repatinant cette franchise culte, Ubisoft a produit un jeu mémorable.

À l’occasion de la sortie de ce nouvel opus sur toutes les plateformes ce jeudi, 20 Minutes a poussé les portes du très secret studio montpelliérain. De nos échanges avec les artistes qui ont imaginé cette nouvelle odyssée dans la Perse antique, on a retenu cinq choses que tous les joueurs doivent savoir, avant de se lancer dans cette épopée.

Un héros qui n’a pas froid aux oreilles

Dans Prince of Persia : The lost crown, on n’incarne plus le célèbre prince au sabre, qui a parcouru l’Orient de long en large depuis l’avènement de la saga, il y a 35 ans. À la retraite, votre altesse ! Ou presque. Dans ce reboot, le joueur contrôle Sargon, un guerrier d’une agilité à toute épreuve, lancé au secours… du prince, qui a été enlevé.

« Nous souhaitions proposer un personnage inédit, qui ne soit pas le prince, explique à 20 Minutes Jean-Christophe Alessandri, le directeur artistique du jeu. Un héros qui ait un véritable parcours, tout au long de l’aventure. Un héros qui ne soit pas tout à fait, à la fin, celui qu’il était au début. » On contrôle ainsi Sargon, un soldat d’élite « un peu "tête brûlée", très sûr de lui, très exposé physiquement, détaille Jean-Christophe Alessandri. On l’a imaginé comme un véritable super-héros. » Mais, au fur et à mesure de ses mésaventures, l’impétueux Sargon deviendra (peut-être ?) un autre homme.

Un monde inspiré de la Perse antique

Prince of Persia : The lost crown plonge les joueurs dans une Perse fictive, mais très largement inspirée de la culture de cet empire disparu. Sargon traverse ainsi de majestueux palais, des catacombes oppressantes et des forêts inhospitalières, qui grouillent de créatures mythologiques à tête de lion ou de sanglier.

« Nous sommes bel et bien partis d’une base historique, confie Jean-Christophe Alessandri. Mais on s’est laissé beaucoup de liberté. Car c’est, avant tout, un monde fantastique. On n’a pas cherché l’authenticité à tout prix, ni la reconstitution historique fidèle. En revanche, on a cherché, surtout, à ne jamais trahir. On a toujours souhaité retranscrire cette saveur de la Perse antique, même si c’était notre propre interprétation. »

Les décors, comme le bestiaire, sont inspirés de la Perse antique, et de la mythologie. - N. Bonzom / Maxele Presse

Un retour grisant dans les années 1980

La force de cet opus, c’est d’avoir renoué (enfin) avec les fondamentaux du premier Prince of Persia, développé dans la deuxième moitié des années 1980 par Jordan Mechner. Exit la 3D, qui permettait au héros, dans les derniers grands épisodes, de se mouvoir sans limites dans l’espace. Ubisoft a opté pour un jeu en 2,5 D, à mi-chemin entre la 2D et la 3D : Sargon ne peut se déplacer que de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Un choix qui rappellera aux joueurs les plus anciens les heures qu’ils ont passées à arpenter les couloirs étouffants du Prince of Persia de 1989.

Les développeurs avaient-ils le souhait, dès le départ, de revenir aux origines de la saga ? « Il y avait, peut-être, une volonté inconsciente, répond Jean-Christophe Alessandri. Mais il y avait, surtout, une volonté de respecter le matériau d’origine, de prendre cet héritage et de ne pas le trahir. Que l’on retrouve l’ADN de Prince of Persia. » Un cap, toutefois, qui n’a pas empêché l’équipe d’accoucher d’un jeu à l’allure très moderne, qui n’a rien de rétro. « Le pont entre hier et aujourd’hui s’est fait d’une façon très naturelle », complète le directeur artistique. « Nous avions à cœur de respecter les émotions qu’ont ressenties les joueurs à l’époque du premier Prince of Persia, tout en modernisant la marque, confie Abdelhak Elguess, le producteur du titre. Au sein du studio d’Ubisoft, à Montpellier, il y a à la fois des experts, mais aussi de jeunes recrues. Ce jeu ressemble à son équipe. »

Cet opus revient aux fondamentaux de la saga, tout en la modernisant. - Ubisoft

L’influence des animés japonais

Si les joueurs qui ont connu le Prince of Persia originel prendront, à coup sûr, un grand bol de nostalgie en contrôlant Sargon dans cette Perse à la dérive, les plus jeunes y trouveront, eux aussi, leur compte. « C’est un Prince of Persia, on ne trahit pas l’essence de cette saga, mais en même temps, notre objectif était de se demander "À quoi pourrait ressembler un Prince of Persia aujourd’hui ? Par quels biais peut-on apporter de la nouveauté ?" », confie Jean-Christophe Alessandri. Le studio a jeté son dévolu sur « des codes que la jeune génération connaît ». Notamment les animés japonais.

Les postures du héros, en particulier dans les phases de combats, sont en effet très inspirées par celles que l’on retrouve dans ces œuvres qui s’écoulent par millions. « Le "punch" des animés, leur habillage graphique, sont des références solides, que nous avons tous » dans l’équipe de développement du jeu, confirme Lucie Goiran, la directrice technique chargée des personnages. « C’est un moyen de prendre cette génération par la main, et lui dire "Bienvenue dans Prince of Persia !" », sourit le directeur artistique.

Les boss sont l'une des réussites de ce nouvel opus de Prince of Persia. - Ubisoft

Un juste mélange des genres

Prince of Persia : The lost crown est difficile à définir tant il emprunte des mécaniques à différents genres. C’est, avant tout, un parfait Metroidvania, qui désigne les jeux où l’on se balade dans des univers connectés, nécessitant des allers-retours incessants, pour récupérer de nouveaux pouvoirs et débloquer de nouvelles salles. Ce hit tend également vers le jeu de plateformes, avec de nombreuses séquences que les amoureux des sauts millimétrés vont adorer. Il y en a, aussi, pour ceux qui aiment les petites énigmes.

Et, surtout, pour ceux qui ne jurent que par la bagarre. Car le combat, c’est l’un des points forts de cet opus. « On voulait des combats acrobatiques hyper impressionnants ! », assure le directeur artistique. Et c’est réussi : les confrontations avec les boss sont épiques et pour s’en tirer, il faut savoir manier parfaitement les armes, et user d’acrobaties complètement folles. « Le combat a toujours été très central dans Prince of Persia, poursuit le producteur du jeu. Les journalistes [qui ont testé le jeu] ont unanimement reconnu que notre système de combat était exceptionnel. »