En 2024, le plus célèbre des Gaulois fête ses 65 ans. Astérix le Gaulois, de René Goscinny et Albert Uderzo, a commencé sa prépublication dans le magazine Pilote en octobre 1959. Plus d’un demi-siècle plus tard, la saga est maintenant forte de 40 albums, des films, un parc d’attractions et toutes sortes d’autres produits dérivés.

Quelques mois après la parution de L’Iris blanc, cette année anniversaire sera marquée de plusieurs événements, rapporte BFM. Cinquante-neuf ans après la sonde Astérix, un rover baptisé Idéfix partira pour Phobos, l’une des lunes de Mars. Les éditions Albert René prévoient aussi de rééditer certains albums en grand format, comme Astérix chez les Belges.

D’ailleurs, vous, quel est votre album préféré ? Avez-vous un personnage ou un type d’histoire favori ? Préférez-vous les histoires au village, ou celles où les Gaulois partent à l’aventure ? Trouvez-vous les derniers albums moins bons ? Partagez-nous votre avis avec le formulaire ci-dessous. Vos contributions pourront servir à la rédaction d’un article. Merci.