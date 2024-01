« Si j’avais un souhait à réaliser, ce serait de gagner cette couronne. Parce que je suis désespérée. Vraiment désespérée. » C’est avec beaucoup d’humour que La Grande Dame se présente dans le portrait promo mis en ligne lundi dans la foulée de l’annonce de sa participation à la saison 2 de « Drag Race UK vs The World ». La compétition qui, comme son titre le laisse deviner, fera concourir des drag-queens britanniques aux côtés d’artistes queers d’autres nationalités, sera lancée le 9 février et visible en France sur la plateforme WOW Presents +. Voici ce qu’il faut savoir…

Quel est le concept ?

La galaxie « RuPaul’s Drag Race » n’en finit plus de s’étendre. En plus des adaptations internationales - la France est entrée en piste en 2022 –, la marque se décline ces dernières années en versions « All Stars » (l’Espagne livrera la sienne dans quelques mois) et « vs The World ». La saison 1 de « Drag Race UK vs The World », produite par BBC Three, a été diffusée l’an passé. Elle faisait s’opposer, un peu artificiellement certes, des candidates de la première saison de « Drag Race UK » et des drag-queens ayant participé aux saisons originales américaines ou aux adaptations canadienne, thaïlandaise et néerlandaise. Elle a été remportée par la Britannique Blu Hydrangea. Si la mécanique d’élimination peut être différente de celles utilisées dans les versions régulières, les maxi-défis, dont le « Snatch Game », correspondent à ce que les aficionados du programme connaissent déjà.

Qui est La Grande Dame ?

A 24 ans, La Grande Dame sera la benjamine de la compétition. Son CV est déjà bien étoffé. La drag-queen originaire de Nice, par ailleurs mannequin, a fini deuxième de la première édition de « Drag Race France », derrière Paloma et ex aequo avec Soa de Muse. « Le drag français a cette authenticité dans la création et je veux représenter cela », affirme-t-elle dans la vidéo promo révélée lundi, soulignant son souhait de donner à voir « la nouvelle avant-garde française ». Pour ce portrait, elle arbore une perruque à la coiffure signée Parizhair et une tenue crée par Kevin Germanier, un styliste originaire de Suisse et installé à Paris, où il a lancé une marque à son nom, écoresponsable et spécialisée dans le surcyclage. « This is fresh, this is French » (« C’est frais, c’est français »), dixit La Grande Dame qui semble avoir fait de cette phrase son slogan.

Qui sont les candidates ?

Onze drag-queens seront en lice dans « Drag Race UK vs The World » saison 2. Gothy Kendoll, Tia Kofi, Choriza May et Jonbers Blonde, qui ont participé respectivement aux saisons 1, 2, 3 et 4 de « Drag Race UK », défendront les chances britanniques. Face à elles : Arantxa Castilla-La Mancha (« Drag Race Espagne », saison 1), l’Australienne Hannah Conda (« Drag Race Down Under », saison 2), Keta Minaj (« Drag Race Pays-Bas », saison 2), Marina Summers (« Drag Race Philippines », saison 1), les Américaines Mayhem Miller et Scarlett Envy (« RuPaul’s Drag Race », saisons 10 et 11) et donc, La Grande Dame (« Drag Race France », saison 1).