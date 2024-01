C’est une grande première : la bande dessinée fait son entrée à la Comédie-Française avec Culottées de Pénélope Bagieu. Du 25 janvier au 3 mars, cinq actrices vont donner vie à des femmes remarquables sur la scène du Studio-Théâtre. « Le Théâtre Français a pour particularité de refléter son temps, à savoir préserver le patrimoine tout en restant un lieu d’expérimentation » nous explique Justine Heynemann, qui a mis en scène et adapté l’œuvre originale avec la complicité de la comédienne Rachel Arditi.

Les deux artistes ont proposé ce projet à Eric Ruf, l’administrateur de la Comédie-Française depuis 2014. « Il a sauté sur l’idée avec enthousiasme, précise Rachel Arditi. Il se montre très ouvert pour les nouveautés et a été très touché par le contenu féministe du projet. » L’auteure de la BD Pénélope Bagieu n’a pas participé à l’adaptation. « Nous avons surtout été en contact avec Gallimard, l’éditeur de l’album. Pénélope nous fait totalement confiance. » L’auteure est venue à une répétition. « Elle était très émue et très douce », se souvient Rachel Arditi.

Un défi culotté

Refaire vivre sur scène les trente femmes remarquables de Culottées était une gageure que Justine Heynemann et Rachel Arditi ont relevée avec gourmandise. « Nous les avons toutes citées et en avons mis en avant quinze, explique Justine Heynemann. Nous avons essayé de nous montrer à la hauteur de ce défi, d’être à notre tour des « culottées » comme nos modèles. » Chants, danses et métamorphoses sont au programme pour tirer le meilleur parti de la scène exiguë du Studio Théâtre.

« Le manque de place nous a poussées à nous montrer encore plus inventives, déclare Rachel Arditi. Nous avions aussi en tête l’économie d’un spectacle qui n’est pas une superproduction ce qui convient très bien à ce projet. »

Fidèles à la BD

La bande dessinée reste au cœur de l’adaptation avec 95 % des dialogues repris à l’identique. « Nous avons cherché à retrouver la dynamique visuelle de l’album et les actrices se sont impliquées à fond, soutient Rachel Arditi. Les interprètes du Français sont incroyablement exigeants avec eux-mêmes. » Caroly Zahonero, Françoise Gillard, Elisa Alloula, Claïna Clavaron et Séphora Pondi y joueront tour à tour des héroïnes aussi inspirantes que courageuses.

Chacune des autrices a sa « culottée » favorite. Pour Justine Heynemann, c’est Hedy Lamarr, actrice hollywoodienne et inventrice. Pour Rachel Arditi, il s’agit d’Annette Kellerman, championne de natation qui inventa le maillot de bain féminin au début du siècle dernier. « Mais nous les aimons toutes et espérons être à la hauteur de l’exemple qu’elles ont donné », disent-elles d’une seule voix. Le succès est déjà au rendez-vous car les billets s’arrachent sur le site de la Comédie-Française qui annonce complet.

Vers une nouvelle ère

Culottées ouvrira peut-être la porte à d’autres bandes dessinées à la Comédie-Française. « Je n’en serai pas surprise, déclare Justine Heynemann, car c’est un art très théâtral et extrêmement visuel. » De quoi inspirer de nombreuses créations qu’on est impatients de découvrir.