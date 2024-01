Le rap « plus que sous-représenté » ? Musique la plus écoutée en France, le rap n’avait pas encore eu les honneurs du petit écran. Ou du moins, pas régulièrement. Désormais, c’est chose faite. L’émission « Planète rap » de Skyrock, lancée en 1996, débarque à la télé, à partir de ce vendredi soir sur France 2.

Le concept reste le même. L’animateur Fred Musa sera aux commandes pendant une heure pour présenter les nouveautés du moment, interviewer les artistes ou faire découvrir leur univers aux téléspectateurs.

« Le challenge à relever, c’est d’intéresser les gens et de les informer sur la musique la plus écoutée par leurs enfants et leurs petits enfants », a confié Fred Musa au Parisien.

L’émission sera diffusée chaque vendredi à minuit. La première sera consacrée à la chanteuse cap-verdienne Ronisia, nouvelle étoile du R’n’B.