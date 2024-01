« Mon nom est Regina George… Et je suis une superstar… Crains-moi, aime-moi, lève-toi et braque ton regard sur moi… » Difficile de détourner les yeux quand Reneé Rapp fait son apparition dans Mean Girls, Lolita malgré moi, chantant de sa voix enjôleuse et menaçante. Dans l’adaptation de la comédie musicale éponyme, elle-même adaptée du film culte écrit par Tina Fey en 2004, elle incarne Regina George, la « méchante » de l’histoire.

A la tête des « Plastics », les filles populaires du lycée, à la fois « brillantes, fausses et dures », elle fait régner la terreur et malmène la petite nouvelle Cady Heron (Angourie Rice), aussi paumée que naïve. Un rôle qui avait révélé Rachel McAdams dans la comédie originale il y a vingt ans. Très peu connue en France jusque-là, d’où vient Reneé Rapp, cette nouvelle « mean girl » qui crève l’écran ?

De Broadway au grand écran

Agée de 23 ans, l’actrice est originaire de Huntersville, en Caroline du Nord et a grandi dans la banlieue de la ville de Charlotte (qui devrait un peu plus vous parler que la première). C’est au lycée que Reneé Rapp se lance dans le théâtre, rapporte Vogue. Elle y excelle et remporte en 2018 un Jimmy Award de la meilleure interprète (des récompenses décernées à des élèves du secondaire aux Etats-Unis) grâce à son rôle dans une adaptation théâtrale du film Big Fish.

Il faudra attendre l’année suivante pour que Reneé Rapp fasse la connaissance de Regina George. En 2019, elle décroche le rôle de la reine des « Plastics » dans la comédie musicale qui cartonne à Broadway. Le début d’une longue histoire avec Mean Girls. « Quand le film a été annoncé, j’étais sur le show à Broadway », a expliqué l’actrice à 20 Minutes. J’étais dans ma loge, j’ai lu que le tournage était en projet, je me suis dit que je voulais le faire. On en parlait avec les autres membres de la troupe, "vous avez vu ?", mais on se disait qu’il n’y avait quasiment aucune chance pour qu’un de nous y soit. Mais je suis têtue, je me disais "Je veux le faire". »

Entre-temps, elle obtient l’un des rôles principaux de la série américaine The Sex Lives of College Girls, créée en 2021 par Mindy Kaling. Elle y incarne Leighton, une riche étudiante qui cache son homosexualité. Elle quitte la série deux ans plus tard, notamment pour se concentrer sur son autre passion : la musique.

Un premier album et un feat avec Megan Thee Stallion

Car Reneé Rapp rencontre aussi un vrai succès en tant chanteuse et compositrice. Elle a sorti un premier EP en 2022 (dont l’un des titres, Too Well, intègre le classement Billboard), puis un album pop rock, Snow Angel, l’année suivante. Elle y aborde des sujets très intimes, notamment la santé mentale ou ses problèmes d’addiction à l’adolescence, précise Vogue. Dans le cadre d’une tournée mondiale, l’artiste se produira même à Paris, à l’Olympia, le 13 février prochain.

Et c’est peut-être la meilleure occasion de voir Reneé Rapp prochainement. Très éprouvée par ses représentations à Broadway et les tournages, la jeune femme semble vouloir se concentrer principalement sur la musique désormais, comme le rapporte L’Officiel USA. « Je suis tellement anxieuse sur les plateaux et je me sens mal à propos de moi-même, donc j’ai l’impression que je ne devrais pas me remettre dans cet environnement », a-t-elle confié au Los Angeles Times.

D’autant que sa carrière musicale cartonne, à l’image de Not My Fault dans la BO de Mean Girls, en feat avec Megan Thee Stallion. Mis en ligne il y a cinq jours seulement, le clip cumule déjà les millions de vues.