Prince of Persia : The lost crown est incontestablement le jeu vidéo de ce début d’année. Sera-t-il, pour autant, le jeu vidéo de l’année ? Il en a, en tout cas, toutes les qualités. Ce nouvel opus de la saga culte, imaginée à la fin des années 1980 par Jordan Mechner, est un petit bijou, repatiné par les équipes d’Ubisoft, à Montpellier (Hérault).

Dans cette nouvelle aventure, que 20 Minutes a pu tester en avant-première, on incarne Sargon, un jeune guerrier badass au possible, envoyé à la rescousse d’un prince en galère. Lui et ses frères d’armes, les Immortels, s’engouffrent alors dans un monde inspiré de la mythologie perse, où l’on parcourt, sans jamais s’ennuyer, de somptueux palais, des souterrains hostiles, des enfers en fusion ou des forêts inhospitalières…

Metroidvania, énigmes, plates-formes… Un savant cocktail de genres

Si ce nouveau Prince of Persia est une réussite, c’est d’abord parce qu’il emprunte avec justesse les mécaniques de plusieurs genres. C’est, bien sûr, avant tout, un excellent Metroidvania, la contraction de Metroid et de Castlevania, qui caractérise les jeux vidéo où l’on évolue dans des mondes connectés entre eux, qui nécessitent de faire des allers-retours, pour récupérer des pouvoirs ou des armes particulières et débloquer de nouvelles salles. Prince of Persia : The lost crown est un régal, pour ceux qui raffolent ces jeux vidéo, devenus beaucoup trop rares, aujourd’hui : on prend un plaisir fou à se perdre dans les différents univers, et à dénicher de nouvelles compétences, puis à revenir en arrière, pour ouvrir une nouvelle porte ou pour accéder à un coffret caché.

Mais ce nouveau Prince of Persia est, aussi, une vraie partie de plaisir pour ceux qui aiment les petites énigmes à la Zelda, et les pures séquences de plates-formes façon Mario. Quant à ceux qui aiment la bagarre, ils y trouveront aussi leur compte, tant les confrontations avec les supervilains sont un plaisir. Dommage, en revanche, que les ennemis n’aient pas tous des barres de vie : on ne sait pas toujours combien de fois on doit taper sur ces vermines, pour qu’elles soient terrassées. Et c’est un poil frustrant.

Le monde traversé par le héros est garni de vermines, dont certaines ne sont pas commodes. - Prince of Persia : The lost crown / Ubisoft

Le jeu revient aux fondamentaux de la saga entamée dans les années 1980

Mais redonner vie à Prince of Persia, dont la franchise a connu une grosse traversée du désert ces dernières années, était une entreprise plus que périlleuse, pour Ubisoft. Si le studio s’en sort à merveille, c’est parce qu’il a su revenir aux fondamentaux du jeu vidéo qu’avait imaginé Jordan Mechner, sur son Apple II, il y a plus de trente ans.

En optant pour la 2,5 D, à mi-chemin entre de la 2D et de la 3D, et pour un gameplay à l’ancienne, où l’on bouge de gauche à droite et de droite à gauche, de bas en haut et de haut en bas (et puis c’est tout !) ce Prince of Persia touche le cœur de ceux qui ont connu la Cinq, le walkman et les téléphones avec des fils. On se revoit déambuler dans les couloirs du palais du jeu original de 1988, rater son saut, s’empaler sur des piques, recommencer, rater son saut, s’empaler sur des piques, recommencer, rater son saut…

Ceux qui n’ont pas encore 30 ans ne sont pas exclus, toutefois, du projet : peut-être que le choix d’un dessin à la fois cartoonesque et japonisant parviendra, aussi, à attirer les plus jeunes. Alors oui, Prince of Persia n’est pas une claque visuelle, les graphismes ne sont pas révolutionnaires, ce n’est ni Spider-Man II, ni The last of us II. Mais ce n’est pas ce qu’on lui demande : c’est un jeu vidéo pour ceux qui n’ont d’yeux que pour le gameplay, pour le plaisir de jouer. On prend un vrai kif à arpenter cette Perse antique, à s’y perdre, à jouer des sabres, à résoudre des missions secondaires tout en gardant un œil sur la trame principale… Et, surtout, à mettre des raclées monumentales aux boss, l’autre atout de ce Prince of Persia : les monstres sont particulièrement réussis, et les combats sont épiques.

Les boss sont l'une des réussites de ce nouvel opus de Prince of Persia. - Prince of Persia : The lost crown / Ubisoft

Le Prince of Persia que Jordan Mechner souhaitait « depuis longtemps »

Les choix d’Ubisoft semblent, d’ailleurs, avoir convaincu Jordan Mechner lui-même, qui a adoubé le retour de la saga, lorsque ce nouveau jeu a été officiellement annoncé, le 8 juin 2023. « Cela faisait si longtemps que j’attendais ce moment, je n’arrive pas à croire qu’il soit enfin arrivé, s’est réjoui le créateur du Prince of Persia originel, sur son blog. Il s’agit d’un nouveau départ. Je ne l’ai pas écrit, ni participé de façon directe, ce qui veut dire que j’aurai le plaisir d’en découvrir les surprises en tant que joueur. Je connais bien la talentueuse équipe d’Ubisoft Montpellier, je les ai vus mettre tout leur cœur et leur passion dans ce projet pendant trois ans, de la préconception à la bêta, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste. C’est le jeu Prince of Persia que je souhaitais depuis longtemps. »

Sargon, le jeune guerrier, héros du jeu, envoyé à la rescousse d'un prince en galère. - Prince of Persia : The lost crown / Ubisoft

Il reste l’épineuse question de la difficulté, qui a fait beaucoup parler, dans le petit monde des jeux vidéo, ces dernières années. Ici, c’est… à vous de voir. Avant d’entamer l’aventure, vous avez le choix entre différents modes, notamment un mode fastoche, un mode normal, et plusieurs modes difficiles. Voire carrément inabordables. Notre conseil, si vous n’êtes pas un hardcore gamer, et que vous voulez éviter de jeter votre console ou votre PC par la fenêtre, optez pour le mode normal. La difficulté est bien dosée, et dès le troisième boss, ça pique déjà un peu. Et, qui sait, si vous devenez un prince du maniement des sabres, rien ne vous empêche de relancer, ensuite, une partie plus ardue.

Prince of Persia : The lost crown sera disponible le 18 janvier sur Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox Series S et X, Xbox One et PC. Si vous aimez l’aventure, et que vous avez un faible pour les mécaniques rétro, vous auriez tort de vous en priver.