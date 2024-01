Difficile de louper Jeremy Allen White ces derniers mois. Entre la nouvelle campagne Calvin Klein la semaine dernière et la saison 2 de l’excellente série The Bear sur Disney+ dans laquelle il interprète un cuisinier gastronomique prêt à tout pour sauver le restaurant familial en faillite après la mort de son aîné, Jeremy Allen White s’impose comme la nouvelle obsession de Hollywood.

En l’espace d’une semaine, le jeune talent a non seulement décroché pour la seconde fois le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique ce dimanche pour ce personnage à fleur de peau et cassé Internet avec son corps de rêve testostéroné, à la cime des gratte-ciel new-yorkais, ville dont il est lui-même originaire. Pourquoi tous les projecteurs sont-ils braqués sur ce jeune comédien, à mi-chemin entre un Miles Teller et un Timothée Chalamet ?

De « Shameless » à « The Bear »

Loin d’être un novice, Jeremy Allen White s’est fait une place dès 2011 dans le monde des séries grâce au personnage de « Lip » Gallagher dans la grinçante adaptation américaine de Shameless sur Showtime. Deuxième d’une tribu de « white trash » d’un quartier industriel de Chicago, son personnage, l’un des cinq frères et sœurs de Fiona (Emmy Rossum), est promis à un brillant avenir s’il ne marchait pas dans les pas de son père alcoolique, Frank (William H. Macy), qui lui pourrit la vie. Il crève le petit écran pendant dix ans dans ce rôle de blond ténébreux surdoué au destin brisé par les addictions.

En 2022, on le retrouve derrière le tablier d’un ancien chef gastronomique de retour à Chicago pour sauver la sandwicherie familiale après le suicide de son frère Michael Berzatto, dit « Bear ». Les fans de Shameless ne pourront s’empêcher de voir une filiation entre Carmen -Carmy pour les intimes- Berzatto et Lip Gallagher : deux jeunes prodiges qui cherchent leur place dans une famille toxique et vampirisante de Chicago.

Un Golden Globe et une campagne Calvin Klein

Succès critique et publique, The Bear, nominé 13 fois aux Emmy Awards, l’a propulsé dans les hautes sphères hollywoodiennes. Jeremy Allen White, candidat à l’Emmy du meilleur acteur dans une comédie, a déjà remporté ce dimanche un Golden Globe, le prix du Syndicat des acteurs américains. On l’a vu en août dernier dans le film de science-fiction romantique Fingernails d’AppleTV + et il débarque le 24 janvier prochain dans les salles obscures aux côtés de Zac Efron dans Iron Claw.

Ces derniers jours, son allure sculptée s’affiche sur les gigantesques panneaux publicitaires américains pour la campagne iconique de Calvin Klein, réalisée par le photographe de mode Mert Alas, rappelle GQ. Des photos très sexy qui le catapultent d’emblée du côté des plus grandes stars internationales. Dans la lignée d’un Woody Harrelson -dont le caleçon avait fait scandale en son temps- ou d’un Mark Wahlberg dans les années 1990, son corps à moitié nu sur les toits new-yorkais a créé l’émoi sur Internet. L’ascension ne fait que commencer pour cet habitué du petit écran au minois de bad boy.