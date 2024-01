Premier plébiscite : Zaho de Sagazan, révélation de la chanson française, arrive en tête des nominations aux Victoires de la musique, en étant citée lundi dans cinq catégories : « révélation féminine », « révélation scène », « album », « chanson » et « création audiovisuelle » (clip).

Zaho de Sagazan « est exceptionnelle, son album est dément », décrit aujourd’hui Vincent Frèrebeau, président des Victoires, rencontré par l’AFP avant la révélation des nominations. « Beaucoup risquent de se dire : ''On va faire comme Zaho'', mais elle est hors-norme et tout le monde n’a peut-être pas son niveau », développe le responsable. Jean-Louis Brossard, patron des Trans Musicales, dépeignait, lui, fin 2022 « un côté électro et un côté très chanson, un personnage, une voix pas entendue avant, une vraie présence scénique ».

« Je ne sais pas faire des chansons joyeuses »

L’artiste à la chevelure peroxydée a d’abord fait éclore son univers singulier en live, cochant les « 3 B », soit Brel et Barbara pour des textes à fleur de peau et Berlin pour l’ambiance électro des clubs de cette ville qu’on retrouve. « Ça me plaît beaucoup de faire danser les gens mais je ne sais pas faire des chansons joyeuses », avait-elle résumé auprès de l’AFP après son passage sur une petite scène à Rock en Seine, festival aux portes de Paris en août 2022.

Dans le sillage de son premier album La symphonie des éclairs, le Zénith de Paris de la chanteuse de 24 ans prévu en mars affiche déjà complet. La cérémonie des Victoires de la musique est prévue le 9 février. Le rappeur Orelsan fut le grand vainqueur de l’édition 2023 avec trois trophées.