Le clan Delon se déchire. L’icône du cinéma français a annoncé jeudi porter plainte contre son fils Anthony après une interview choc de ce dernier qui dénonce l’état de santé déclinant de la star de 88 ans et accuse sa demi-sœur Anouchka de le manipuler. Retour sur des relations conflictuelles de père en fils.

Tourmenté par une enfance malheureuse et solitaire, Alain Delon adore autant sa fille qu’il entretient des rapports houleux avec ses fils qui ont rêvé de suivre ses traces et de se faire un prénom à l’ombre de la légende. La star a imposé à ses deux fils une éducation particulièrement brutale, que son aîné Anthony décrit dans Entre chien et loup, publié en mars 2023 : « J’aurais pu en déduire que cet homme, mon père, ne m’aimait pas, et ainsi le laisser anéantir une partie de moi ».

Sa fille Anouchka, « la femme de sa vie »

Une relation conflictuelle qui contraste avec l’amour que l’acteur porte et déclame à sa fille Anouchka, née en 1990 et décrite régulièrement comme la « femme de [sa] vie ». Cette complicité amène la jeune comédienne à être désignée exécutrice testamentaire d’Alain Delon. « Leur père n’a jamais caché sa préférence pour sa fille », indique le biographe de l’acteur Bernard Violet, dans un entretien au Parisien publié jeudi. L’acteur a d’ailleurs déjà pris ses dispositions, très favorables à sa fille, selon Anthony Delon. « Ma sœur, elle a 50 % de toute la fortune de mon père. Mon frère (Alain-Fabien) et moi, on est ce qu’on appelle à la part de réserve, donc on a 25 % », détaillait l’aîné de la fratrie vendredi sur CNews.

En revanche, « mon frère et moi, nous voulons que la volonté de mon père soit respectée » en le laissant dans sa demeure de Douchy (Loiret), expliquait-il, accusant leur sœur, qui vit en Suisse, de vouloir « ramener » la star auprès d’elle, pour des raisons fiscales.

Le comédien du Guépard a toujours eu conscience de ses difficultés comme parent. « Je ne suis pas sûr d’avoir été un bon père pour eux, ni un bon grand-père. Ai-je été à la hauteur ? Je ne le crois pas », confiait-il, au sujet de ses fils en 2018 à Paris Match. Son premier fils, Anthony, naît en 1964. Fruit de ses amours avec Nathalie, la seule femme qu’il a épousée, le garçon va connaître une enfance agitée, marquée par le divorce et l’absence de ses parents.

Deux fils happés par leurs démons

Même yeux bleus, démarche féline, faux airs de voyou… Après des passages en maison de correction puis en prison pour détention d’armes, Anthony va se lancer dans le cinéma mais peine à se défaire de l’étiquette de « fils de »… et préfère se consacrer à la mode, via une ligne de blousons de cuir. Trois décennies plus tard, Alain-Fabien naît en 1994 du couple que l’acteur forme avec la mannequin néerlandaise Rosalie Van Breemen : le jeune homme, quatre ans plus jeune que sa sœur Anouchka, fait d’abord parler de lui pour un coup de feu survenu dans une fête qu’il avait organisée, mineur.

Il écopera d’une peine de prison avec sursis et confessera son mal-être dans un livre : De la race des seigneurs (2019), l’histoire d’un apprenti comédien, « happé par ses démons » et rêvant d’égaler son père, un célèbre acteur.

Un troisième fils jamais reconnu

Semblant plus apaisé, le trentenaire avait mis en ligne fin décembre des photos du réveillon de Noël à Douchy, le montrant à table aux côtés de son père, d’Anthony et de ses deux filles. L’absence de sa sœur Anouchka avait été remarquée. En marge de cette fratrie divisée, Alain Delon n’a jamais reconnu la paternité d’Ari Boulogne, fils de la chanteuse Nico du Velvet Underground, avec qui il a eu une liaison dans les années 1960. Le photographe a été élevé par la propre mère de l’acteur, il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et cures de désintoxication. Il est mort en mai 2023, à l’âge de 60 ans.