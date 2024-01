L’apocalypse fera-t-elle long feu dans les films et série de 2024 ?

Mad Max avec des potagers partagés en permaculture ? Un espace de vivre-ensemble en communication non violente pour les zombies et vivants de The Walking Dead ? Les énergies renouvelables et la sobriété ont permis une concorde mondiale dans Fallout ?

On sent bien que ça ne vous fait pas rêver… Les scénarios d’apocalypses et d’uchronies archi-sombres font, depuis longtemps, le sel des productions ciné, série et jeu vidéo, au point parfois de devenir un cliché de la pop culture. Alors que s’ouvre une nouvelle année, voyons ce que l’avenir (sur écrans) nous réserve en matière d'apocalypse…

Alien au cinéma, Alien en série… Des Aliens partout

Une sale bestiole, des militaires stupides, des politiques cupides, des groupes industriels qui mènent tout ce petit monde par le bout du nez… Et une humanité presque invisible, dans un univers froid et silencieux. Miam miam le futur de la saga « Alien ». Et en 2024 (ou 2025, faut voir), il n’y a pas un mais deux projets autour de la franchise.

D’abord le film Alien, Romulus. On ne sait pas grand-chose de l’histoire, mais c’est Fede Alvarez qui sera à la réalisation, un spécialiste des films d’horreur donc. Pas de quoi imaginer une révolution du message sombre et terrifiant que porte la saga.

Du côté de la série, l’intrigue se déroulera sur Terre, plusieurs décennies avant les événements du premier film. Intéressant… D’autant que c’est le scénariste Noah Hawley, créateur de Fargo, qui sera aux commandes. Mais inutile de s’emballer trop vite, sans dévoiler le scénario précis, Noah Hawley a déjà précisé que la grande question des Aliens restera la même : « L’humanité mérite-t-elle de survivre ».

L’alphabet du désespoir de A à Z(ombies)

Après une année marquée par la grande réussite de l’adaptation en série du chef-d’œuvre du jeu vidéo, The Last of Us, 2024 devrait encore livrer son lot de récits futuristes mettant en scène des zombies.

Outre la nouvelle itération de The Walking Dead, The Ones Who Live verra le retour de Rick et Michonne. Avec son titre à la Friends, la série sera-t-elle plus légère ? Il y a peu de chances, même si les deux personnages découvriront un monde où la guerre entre humains et zombies a donné lieu à un nouvel ordre. D’après l’intrigue, leur amour pourrait être la clé…

Faute d’espoir, on devrait trouver de l’humour chez Marvel Zombies, adaptation en série d’animation des comics, plutôt hilarants. Mais pour un public averti. Tout le monde ne rigole pas à l’idée de voir les superhéros transformés en zombie.

Post-apo partout, espoir nulle part

Le gros gros thème de l’année 2024 pourrait être la post-apocalypse. Notamment parce que la série la plus attendue est Fallout, adaptation (encore) d’un jeu vidéo culte (encore). Fallout est une série Prime Vidéo très ambitieuse. Après Les Anneaux de pouvoir, la plateforme est attendue au tournant. Racontera-t-elle un futur joyeux pour l’humanité ? On vous laisse juges : deux cents ans après une guerre atomique totale, l’humanité vit dans un monde de ruines irradiées et un chaos où règne l’étrange et l’absurde… Les habitants de bunkers qui ont passé deux cents ans sous terre découvrent cet univers en même temps que nous.

Dans le même ordre d’idée, mais avec des singes, la saga « La Planète des singes » revient avec une nouvelle série de films. Le premier volet Le Nouveau Royaume est prévu cette année.

On attend aussi beaucoup de Furiosa, préquelle du reboot (vous suivez ?) de Mad Max, version George Miller. Toujours pas d’espoir, mais un sacré bon film en perspective…

Franchises for ever

Vous l’aurez remarqué, aucun des grands projets futuristes de 2024 ne propose d’univers original. Parmi les très nombreuses franchises qui vont connaître de nouveaux épisodes en 2024, on peut ajouter Dune (avec la suite de la trilogie de Denis Villeneuve, mais aussi une série sur HBO Max…), Terminator (avec une série animée sur Netflix) ou Blade Runner (là encore avec une série Prime Vidéo). Dangers de l’IA, menaces d’apocalypse environnementale, ruine de l’humanité par le « progrès » technologique… Le futur aura un goût de déjà-vu.

Pour trouver un peu de nouveauté, et d’optimisme, il faudra peut-être attendre des films dont on sait moins de choses. Megalopolis, de Francis Ford Coppola, mettra en scène un New York en pleine reconstruction après un cataclysme. Le héros est un architecte utopiste…

Sinon, Bruno Dumont a promis, avec L’Empire, un space opera à sa sauce… Bertrand Bonello parlera de l’avenir de l’IA et de l’humanité avec La Bête. Enfin, le cinéaste chinois Bì Gàn intrigue avec son film Resurrection. Dans le futur, une jeune femme dans le coma cherche à survivre grâce à des androïdes auxquels elle raconte des histoires. Rêves ou cauchemars ? L’avenir nous le dira.