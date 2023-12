Dans quelques jours, la bascule va s’opérer. Près d’un siècle après son arrivée sur les écrans, la célébrissime souris Mickey va faire son entrée lundi dans le domaine public, ouvrant la voie à de potentielles reprises, adaptations et produits dérivés, mais aussi à des batailles judiciaires avec Disney.

Les droits d’auteur du dessin animé « Le Bateau à vapeur de Willie », court-métrage en noir et blanc de 1928 qui a introduit au grand public ce rongeur devenu icône de la pop culture mondiale, expirent le 1er janvier, après 95 années, en vertu de la législation américaine. Une échéance bien connue des cinéastes, fans, juristes spécialistes de la propriété intellectuelle ou encore des dirigeants du groupe Disney, qui ont réussi dans le passé à faire prolonger la durée de ces droits d’auteur.

« C’est un moment profondément symbolique et hautement attendu », souligne Jennifer Jenkins, spécialiste du domaine public à l’université de Duke. Quiconque pourra désormais librement copier, partager ou adapter « Le Bateau à vapeur de Willie » et « Plane Crazy » – autre court-métrage animé de 1928 – tout comme utiliser les premières versions des personnages y apparaissant, dont Mickey et sa compagne Minnie.

Disney va continuer à protéger les droits d’auteur des versions récentes de Mickey

Mais pour ce faire, les créateurs devront avancer avec prudence. Dans un communiqué à l’AFP, la multinationale Disney a assuré qu’elle « continue (rait) de protéger (ses) droits sur les versions plus récentes de Mickey et sur d’autres œuvres restant protégées par le droit d’auteur ». « La souris Mickey la plus familière des générations actuelles d’Américains va rester sous protection du droit d’auteur », poursuit-il, disant s’attendre à ce que « cela donne lieu à des accrochages légaux ».

Le personnage apparaissant dans ces premiers dessins animés est une créature filiforme et espiègle, assez éloignée de l’apparence actuelle de la mascotte. Des mises en demeure pourraient ainsi être envoyées aux créateurs qui oseraient reprendre des éléments plus récents du personnage, comme son short rouge ou ses gants blancs, prédit le chercheur. Par ailleurs, si les droits d’auteur prennent fin au 1er janvier, ce n’est pas le cas de ceux protégeant la marque déposée.