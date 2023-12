Haaaa, le plaisir simple de se fâcher avec sa famille et ses amis avant la fin de l’année… Si les discussions sur la politique, le véganisme ou Gérard Depardieu ne vous ont pas déjà permis de faire le vide autour de vous, pas d’inquiétude, il vous reste une arme infaillible : les jeux de société d’opposition.

On plaisante, bien sûr. Bien sûr… Mais tout de même, qu’avaient en tête les concepteurs de Uno au moment de sortir cette édition spéciale « Show’em No Mercy », en français « N’ayez aucune pitié » ? A 20 Minutes, on a décidé de tester cette édition spéciale où on peut voler le jeu d’un adversaire, cumuler les +2 et les +4, mais aussi lancer des +6 et même des +10… Si votre amitié résiste à ces coups bas en cascade (et aux parties à rallonge que ces nouvelles règles suscitent), elle résistera à tout…

Voici d’autres conseils de jeux de société d’opposition qui permettent de tester la solidité des liens qui vous unissent avec les autres joueurs autour de la table.

« Trio »

36 cartes, numérotées de 1 à 12. Le but du jeu ? Former trois trios de cartes identiques. Pour ce faire on peut, chacun notre tour, « appeler » soit la plus haute soit la plus basse carte d’un de nos adversaires. Ou retourner une carte du centre de la table. Si on se plante, au suivant. Simplissime, Trio est pourtant l’un des meilleurs jeux de l’année. Le soupçon de hasard qui se mêle à la stratégie et à la mémoire (essentielles à la victoire) permet de glisser ce qu’il faut de mauvaise foi pour des engueulades monumentales entre joueurs. Le coup de maître consiste à gagner d’un seul coup en formant le trio de 7, le plus dur à réaliser (si vous savez compter, vous l’aviez déjà compris).

Trio - Cocktail Games

« Donuts »

Donuts - Funforge

On dirait un morpion, en plus grand. Et surtout en beaucoup plus retors. Avec son plateau modulable de 6 cases sur 6, Donuts promet des heures et des heures de jeu à deux. Il faut créer une ligne de donuts de sa couleur. Problème, les cases indiquent la direction dans laquelle on doit poser son donut. Autre problème : l’adversaire. En plaçant judicieusement son pion, il peut changer la couleur de nos donuts. Là encore, la recette est suffisamment simple pour faire croire à un jeu facile. Il n’en est rien. On a connu des joueurs qui se sont acharnés sur 13 parties pour vaincre leur fils de 8 ans et sauver (un peu) l’honneur…

Note de l’auteur : L’enfant en question a été déshérité.

« 6 qui surprend »

6 qui surprend - Gigamic

Après le Uno, un autre grand grand classique du jeu de cartes… 6 qui prend existe depuis plus de vingt-cinq ans et figure depuis dans le top des jeux de cartes les plus vendus. Le but du jeu ? Se débarrasser de ses cartes. Le moyen d’y parvenir ? Faire en sorte que les autres joueurs soient contraints de finir une ligne de 6 cartes et donc les récolter dans leur main. La nouvelle version, intitulée 6 qui surprend, ajoute une nouvelle colonne et des cartes spéciales. Moins punitif que son aîné (et donc moins propice aux lamentations du type « pourquoi tu t’en prends à moi et pas à ta mère ? ») mais aussi plus rapide, 6 qui surprend a l’immense mérite de permettre des revanches à l’infini.