L’acteur sud-coréen Lee Sun-kyun, célèbre pour son rôle dans le film Parasite porté en triomphe aux Oscars 2020, a été retrouvé mort ce mercredi à Séoul, deux mois après l’ouverture d’une enquête le visant pour prise de stupéfiants, une infraction majeure dans le pays. Le comédien âgé de 48 ans a été retrouvé à l’intérieur d’un véhicule garé dans le quartier de Seongbuk, dans le nord de la capitale sud-coréenne, a indiqué un responsable policier local. Selon une autre source policière citée par l’agence sud-coréenne Yonhap, il a laissé une note « s’apparentant à un testament », ce qui accrédite l’hypothèse d’un suicide.

Lee Sun-kyun faisait l’objet depuis octobre d’une enquête pour des soupçons d’usage de cannabis et d’autres psychotropes. Dans ce pays très strict en la matière, ce scandale a entaché son image et l’a immédiatement privé d’apparitions à la télévision et de contrats publicitaires, selon plusieurs médias sud-coréens. Les 23 et 24 décembre, la police l’avait soumis à un troisième interrogatoire d’une durée de dix-neuf heures, selon Yonhap. Avant un précédent interrogatoire dans un commissariat d’Incheon, près de Séoul, fin octobre, l’acteur s’était exprimé devant des journalistes. « Je m’excuse sincèrement d’avoir déçu de nombreuses personnes en étant impliqué dans un incident aussi désagréable », avait-il déclaré.

Emotion populaire

L’acteur, diplômé de la prestigieuse Université nationale des arts de Corée, avait conquis la critique et le public avec une palette de jeu variée, au cinéma comme dans des séries, qui l’ont largement fait connaître à travers le monde grâce au streaming. Il a notamment été acclamé pour son rôle dans la série My Mister, où il campe un ingénieur qui s’accroche à son sens des responsabilités malgré des difficultés personnelles, partageant l’affiche avec la star de la K-Pop Lee Ji-eun, IU à la scène. Lee Sun-kyun est aussi apparu dans plusieurs longs-métrages du réalisateur Hong Sang-soo, dont Haewon et les hommes en 2013.

C’est avec Parasite, sous la direction de Bong Joon-ho, qu’il a accédé à la notoriété internationale, dans le rôle de père d’une famille richissime, qui se rapproche à ses dépens de la famille pauvre qu’elle emploie. « Parasite » a raflé de nombreuses récompenses internationales, dont l’Oscar du meilleur film, une performance rarissime pour une production non-anglophone.

Son dernier film, Sleep de Jason Yu, où il joue un mari somnambule qui terrorise sa femme, a été présenté hors compétition au festival de Cannes 2023, dans la catégorie « Semaine de la critique ». Lee Sun-kyun était marié à l’actrice Jeon Hye-jin, avec laquelle il a eu deux garçons. « J’ai beaucoup ri et j’ai beaucoup pleuré en vous regardant jouer. Merci », a écrit un fan sur X (ex-Twitter), rejoignant le flot d’émotion provoqué par cette disparition soudaine.