A chaque Noël, c’est la même rengaine. A tel point qu’on se demande si on l’aime ou on la déteste. Et plus les années passent, plus elle débarque tôt sur nos écrans et dans nos oreilles. Elle, c’est la chanson de Noël : « All I want for Christmas is you », interprétée par Mariah Carey, sur le pont dès le 1er novembre, bien décidée à rentabiliser les fêtes de fin d’année avec ce tube planétaire.

Il faut dire que les chiffres liés à ce tube de Noël donnent le tournis, avant même d’avoir bu la moindre coupe de champagne au Réveillon : plus de 500 millions de vues sur YouTube, plus d’un milliard de streams sur Spotify, une rente de plusieurs millions d’euros annuels pour la diva américaine.

Et surtout, une place de numéro 1 incontestée au Billboard… Jusqu’à cette année, et l’avènement de Brenda Lee et sa chanson « Rockin' Around the Christmas Tree » parue en… 1958. De là à dire goodbye à Mariah ? Pas si sûr selon Steven Jezo-Vannier, spécialiste de la musique américaine et auteur de Jingle Bells : l’improbable histoire des chansons de Noël (éditions Le mot et le reste). « En 1994, à la sortie de ''All I want for Christmas is you'', le succès a été immédiat, puis c’est retombé. Depuis une dizaine d’années, elle paraissait indétrônable. C’est aussi parce que la génération qui a aimé cette chanson en étant jeune est devenue parent. Et a donc renoué avec le titre ».

« Ça revient tous les ans, ça s’ancre et ça devient un standard »

En ces temps de fêtes et de bouffe à outrance pour beaucoup d’entre nous, la recette du succès d’« AIWFCIY » tient à plusieurs ingrédients : « Le cadre, la période, le thème des paroles, des instruments spécifiques qu’on utilise qu’à Noël comme les grelots, précise notre spécialiste. Il y a aussi un accord qu’on retrouve dans plein de chansons de Noël, comme le fameux « White Christmas de Bing Crosby ». Et surtout, la répétition. Ça revient tous les ans, ça s’ancre et ça devient un standard ».

La « chute » relative du titre n'est pas pour déplaire à Alex, 40 ans, fan absolu de la diva, au point d'avoir patienté sept heures pour obtenir une dédicace lors d'une séance de dédicaces de Mariah Carey aux Champs Elysées, il y a deux décennies. « Quand la chanson passe, tout le monde me dit 'c'est ta chanson ', rumine-t-il. J'ai l'impression qu'on la réduit à ça, alors que c'est l'une des plus grandes voix des années 1990-2000 ».

Pour pouvoir échapper à ce tube indémodable, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et les haters de la chanson de Mariah Carey que nous sommes vont pouvoir fortement s’inspirer d’autres auditeurs soûlés : ceux qui ne peuvent échapper à « Last Christmas » de Wham !, un autre classique de la période. Ils ont inventé le Whamageddon, un challenge qui consiste à ne pas avoir entendu le fameux tube jusqu’au 25 décembre. Une initiative née au Danemark il y a deux décennies, et suivie en 2022 par plus d’un demi-million de personnes en 2022 selon le New York Times.

« La diva s’est transformée en reine des neiges »

En attendant, Mariah cravache pour revenir au top. Fair-play, la chanteuse a envoyé un bouquet de fleurs et un message de félicitations à la nouvelle leader Brenda Lee, comme le rappelle CNN. Mais elle est loin d’avoir abdiqué, comme le prouve sa tournée dans la mythique salle new-yorkaise du Madison Square Garden pour chanter ses titres de Noël, notamment accompagnée par Ariana Grande.

Car, au-delà de la manne financière, « All I Want for Christmas » revêt une importance particulière pour la quinquagénaire. Sorti en 1994 sur l’album Merry Christmas, le morceau est la première création de l’artiste. « Comme beaucoup d’albums de Noël, l’album est enregistré en plein été. Mariah Carey a décoré son intérieur pour se mettre dans l’ambiance, raconte Steven Jezo-Vannier. Son équipe n’est pas convaincue au départ, mais elle insiste ». On connaît le résultat.

À grand renfort de marketing, Mariah Carey entretient cette flamme, loin de l’image de la grande chanteuse à voix qu’elle a bâtie dans les années 90. Au point que cette chanson ne phagocyte tout son répertoire musical ? Ca a le don d'agacer Alex. Le quarantenaire, qui travaille dans la mode, préfère insister sur le côté précurseur de la chanteuse. « Elle a fait des ponts entre la pop, le R&B et le rap. Elle compose aussi. En France, ce n'est pas le cas, mais aux Etats-Unis, la jeune génération lui rend hommage ».

« La diva s’est transformée en reine des neiges », image de son côté Steven Jezo-Vannier. Et elle n’est pas prête à se décongeler et à mettre fin à son règne de mère Noël. D'autant qu'elle vient de battre le record de streams en 24 heures sur Spotify. Sa chanson a été écoutée plus de 23 millions de fois le jour de Noël. De quoi passer le reste de l'année au chaud... jusqu'aux prochaines fêtes.