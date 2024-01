Dictatures, catastrophes climatiques, IA, épidémies, famines, clonage… Les récits dystopiques ont envahi l’imaginaire. Et avec une actualité anxiogène, on a l’impression que le réel va méchamment rattraper la fiction. Par exemple, si vous avez eu la mauvaise idée de regarder Contagion, film SF de 2011 où une pandémie explose, le soir d’un certain 16 mars 2020… Ou en faisant face à l’horreur de la guerre en Ukraine, qui a ravivé la crainte d’une apocalypse nucléaire (un des thèmes de prédilection de la SF dans les années 1960-70).

Vous avez l’impression que l’état du monde empire ? Que catastrophes et mort nous attendent au tournant ? Et si la brèche pour penser le monde autrement passait par la science-fiction positive ? « On a de plus en plus ce genre de demande, reconnaît Julien Chapert, libraire spécialisé dans la science-fiction à La Croisée des mondes, à Paris. Le climat ambiant au niveau social et politique fait que les gens ont besoin de lire des titres qui donnent un peu d’espoir. » Une littérature dont les origines peuvent remonter au XVIe siècle, avec L’Utopie de Thomas Moore ou à l’exploration façon Jules Verne au XIXe, et qui suscite de plus en plus d’intérêt.

Becky Chambers, celle qui rassemble

Depuis quelques années, le sillon est creusé par des écrivains et écrivaines, dont la plus célébrée est Becky Chambers. L’autrice américaine de science-fiction féministe a percé depuis 2014 avec son space opera en plusieurs tomes Les voyageurs et ses nouvelles d’Histoires de moine et de robot. Le premier suit la vie à bord d’un vaisseau spacial où cohabitent humains et diverses espèces extraterrestres. La deuxième série imagine un monde où les robots ont fait sécession des humains lorsqu’ils ont transitionné vers un monde plus responsable et durable.

« Becky Chambers arrive à rassembler : elle a mis d’accord d’abord tous les gens de la SF, ce qui n’est pas si courant, salue Mireille Rivalland, éditrice à L’Atalante, la maison d’éditions nantaise qui la publie en France. Et elle a même mis d’accord de nombreux libraires de littérature généraliste qui s’en sont emparés. » Le psaume pour les recyclés sauvages, premier volume de la série moines et robot traduit en 2022, s’est vendu à plus de 15.000 exemplaires en un an dans l'Hexagone, un très bon chiffre pour de la SF. Cet engouement pour la SF positive est aussi rapporté par Yann Olivier, de l’orga du festival de science-fiction des Utopiales à Nantes, qui ajoute que le genre suscite la curiosité.

« Très souvent, la SF s’appuie sur nos angoisses »

« La science-fiction explore les mondes imaginaires, nous projette dans le futur et, très souvent, la SF s’appuie sur nos angoisses, nos inquiétudes par rapport au futur, analyse Ugo Bellagamba, historien du droit à l’université Côte d’Azur, spécialiste des utopies et écrivain de SF. Donc, elle nous dépeint des mondes sombres, dystopiques ou totalitaires. » On peut penser ici à 1984 de George Orwell, Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley ou Hunger Games de Susan Collins.

« Mais il y a aussi une science-fiction plus positive, plus confiante dans le futur et qui décrit parfois des mondes meilleurs, où nous avons résolu des problèmes d’inégalités, d’argent, de racisme, de sexisme », poursuit-il. L’auteur du Dictionnaire utopique de la science-fiction, paru en octobre 2023 (éd. Belial), établit un lien direct entre les utopies du passé, comme celle de Moore et la science-fiction. Le mécanisme est presque le même, note-t-il : « Dans l’utopie, on se projette dans un ailleurs, qui peut être spatial ou temporel. Et dans cet ailleurs, on explore les possibilités d’améliorer le monde. Et la science-fiction le fait aussi. »

« Les cyniques et les réalistes ne proposent rien »

C’est aussi cette idée qui a poussé La mer salée, une autre maison d’édition nantaise, à rassembler des auteurs et autrices pour raconter 2043. Dans Utopiennes, des nouvelles de 2043, une trentaine de personnes comme l’handibasketteur Ryadh Sallem ou la militante franco-palestienne Rima Hassan, se projettent dans un monde en cours de réchauffement climatique et imaginent comment l’humanité s’adapte. Pour Yannick Roudaut, ancien journaliste financier devenu éditeur et cofondateur de La mer salée, l’utopie répond à un futur dystopique.

« Il y a une confiscation des imaginaires, estime-t-il. On ne s’autorise pas à imaginer quelque chose de réellement différent. Quand je demande aux gens c’est quoi le futur ? Ils prennent 2023 et ils l’améliorent. » Voit-il un monde de bisounours à l’avenir ? « C’est un peu facile de traiter les gens qui rêvent d’autre chose de bisounours. Je veux bien qu’on s’interdise de rêver. Mais les cyniques et les réalistes, et j’en côtoie, que proposent-ils ? Rien. Plein de poncifs empêchent les gens de se projeter comme s’ils avaient peur de croire en quelque chose de lumineux. C’est incroyable. »

Rendre l’utopie à nouveau désirable

La science-fiction positive comme champ d’ouverture des possibles, Yann Olivier, des Utopiales, le défend aussi. Son livre référence, ce sont les Archéologies du futur de Fredric Jameson. Dans cet essai et plaidoyer pour l’utopie et la science-fiction, le professeur de littérature comparée à l’université de Duke aux Etats-Unis rappelle que l’utopie est une révolte contre les injustices et une aspiration à la transformation radicale. Une des réussites de l’idéologie capitaliste est d’avoir rendu indésirable l’utopie, critique-t-il.

« Si l’ensemble de nos imaginaires du futur ne sont que négatifs, nous aurons tendance à répondre aux problématiques de la même manière ou à penser de façon fataliste, argumente Yann Olivier, qui est aussi éditeur à L’Atalante. Moins qu’un manuel à mes yeux, la science-fiction positive permet d’ouvrir une réponse possible. Ce n’est pas forcément la bonne, mais par contre, elle est différente du cynisme et du fatalisme. » C’est pourquoi écrire une dystopie est « plus facile » selon lui, car imaginer un avenir meilleur demande une étape en plus.

L’imaginaire, « un rempart contre la certitude »

Pour l’historien du droit, utopie et dystopie constituent les deux phases d’une même pièce, qui serait notre façon de penser le monde. « Dans toute dystopie, il y a une utopie qui n’a pas été comprise, relève Ugo Bellagamba. Et dans toute utopie, il y a un risque dystopique si elle est appliquée au pied de la lettre. » Le cyberpunk l’illustre très bien : dans ces mondes sombres de mégalopoles urbaines violentes et technophiles, des éléments d’utopie ont été pervertis ou mal compris, estime-t-il. « En écho et en opposition », le solarpunk se développe avec une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices, comme Becky Chambers. « Le solarpunk récuse le spectre de l’apocalypse et de ses logiques survivalistes pour réensemencer le champ de l’espérance », écrit-il dans son Dictionnaire utopique, le sous-genre imaginant la fin des énergies fossiles avec des économies résilientes, locales ou communalistes.

« Je suis attristé par l’abattement de gens qui disent que c’est l’effondrement et qu’il n’y a pas d’autres issues, poursuit-il. Pourquoi ces certitudes ? Notre imaginaire, c’est un rempart contre la certitude. L’utopie nous rappelle que rien n’est jamais certain et qu’on peut imaginer des choses même si d’autres pensent que c’est naïf ou pas crédible. L’important, c’est d’exercer notre imaginaire à penser le futur. » La docteure en philosophie Alice Carébedian pousse le raisonnement en soutenant « l’urgence » de penser les utopies radicales dans la science-fiction. Elle appelle, dans Utopie radicale (éd. Seuil), à « développer nos imaginaires de l’émancipation, constituer des communautés politiques, déployer des mondes en excès face à des systèmes injustes, violents et oppressifs ». Rendez-vous en utopie. Ou en 2044.