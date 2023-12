On a tenté la plus ou moins vraie recette du Kloug de M. Preskovitch

Les fêtes de fin d’année, c’est un coup à flinguer votre budget et votre estomac. Alors quitte à terminer 2023 fauché et gras comme un loukoum, autant y aller jusqu’au bout et pousser le vice jusqu’au dessert. Mémé Huguette peut remballer sa bûche, cette fois, c’est nous qui apportons le gâteau. Et pas n’importe lequel s’il vous plaît, un Kloug.

On aurait pu s’attaquer à la fougne des Bronzés font du ski, c’est aussi de saison, mais cela demandait quand même de laisser fermenter des restes de fromages pendant « trois ou quatre saisons ». Flemme. C’est donc la recette du Kloug du Père Noël est une ordure que nous avons testée. Et pour 20 balles d’ingrédients, un peu de préparation et quelques minutes de cuisson, ça vous fait un dessert qui tient la route et au corps.

Toute la recette est à découvrir dans la vidéo placée en tête de cet article (après la pub).