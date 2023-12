Johnny Hallyday a-t-il encore quelque chose à nous raconter ?

Un documentaire Johnny par Johnny sur Netflix, un autre intitulé Johnny par Laeticia sur 6play… Des chansons inédites, des livres en veux-tu en voilà, sur la vie du rockeur, ses chansons, les coulisses de ses concerts ou encore ses phrases cultes… Depuis sa disparition en 2017, les fans (et les autres) croulent sous les documents et les objets autour de Johnny Hallyday. Et c’était sans compter sur une grande expo sur l’artiste qui débarque à Paris.

Après avoir été présentée à Bruxelles en début d'année, l’événement ouvre ses portes au Parc des Expositions de la porte de Versailles ce vendredi, jusqu’au 19 juin 2024. Au programme ? « 74 années d’une vie hors normes retracées » dans un espace de 3.000 m² en forme de guitare.

« Cette exposition, j’en ai rêvé. Pour montrer l’homme qu’il était, sa simplicité, sa sentimentalité, sa fragilité, sa proximité. Pour revenir à l’essentiel, la musique », souligne Laeticia Hallyday dans le dossier de presse. Mais que dire de plus que tout ce qui a déjà été raconté depuis la mort du chanteur il y a plus de six ans ? N’a-t-on pas déjà tout vu, tout lu, tout entendu sur Johnny ?

« Le parti pris, c’est la vie artistique de Johnny »

« Il n’y a jamais eu de grandes expositions faites avec sa collection personnelle », explique Benoît Remiche, directeur du Commissariat collectif et de la production de l’expo. Il met en avant l’aspect immersif du dispositif. « Ici, on a un rapport intime avec les objets. Vous n’avez pas la même expérience en étant devant son bureau en physique. C’est une vraie immersion, là où un documentaire peut-être plus distancié », estime-t-il. Les visiteurs découvriront notamment une installation scénographique inspirée de la chambre d’adolescent de Johnny rue de la Tour-des-Dames à Paris, dans les années 1960. « Ce qui nous semblait intéressant était de raconter ses débuts grâce à ces éléments de décor mais également pour retracer un peu la vie quotidienne en France à cette époque », explique Alain Wattieu, l’accessoiriste qui a conçu cette reconstitution à partir d’éléments d’archives. Rien n’a appartenu à l’artiste, mais on y retrouve un fauteuil moustache similaire à celui qui meublait sa chambre, ses lectures de l’époque ou encore la peluche d’un petit singe fétiche.

Le bureau personnel du chanteur dans la maison de la Savannah à Marnes-la-Coquette (que les cinéphiles ont pu notamment apercevoir dans le film Rock’n’roll de Guillaume Canet en 2017), lui, est 100 % authentique.

Le bureau de la Savannah clôt l'exposition sur Johnny Hallyday. - TEMPORA

Pièce maîtresse qui clôt l’exposition, elle est reproduite à l’identique et contient les objets et le mobilier de la pièce originelle. Comme si on y était. Et peut-être un poil trop ?

Dans son autobiographie, David Hallyday expliquait avoir fait le choix de ne pas visiter. « La ligne rouge séparant la vie publique de l’intime et du sacré me semblait franchie. J’aurais eu l’impression de voir devant moi le butin d’un cambriolage », écrivait-il, comme le rapportait Europe 1 en novembre dernier.

« Le parti pris, c’est la vie artistique de Johnny », se défend Benoît Remiche, affirmant avoir réalisé l’expo « de la manière la plus sincère possible ». Il ajoute également avoir pris un soin tout particulier à ne pas aborder certains points de la vie intime de l’artiste, comme ses différentes relations sentimentales.

« Quasiment personne n’a jamais vu Johnny d’aussi près »

La musique, elle, accompagne le visiteur tout au long du parcours. « La logique de la scénographie c’est comme si vous étiez dans les backstages d'un concert », précise Benoît Remiche. Dès l’entrée, le visiteur est plongé dans ce que le chanteur a fait de mieux : la scène. Un écran diffuse ainsi un florilège des entrées spectaculaires de Johnny lors de ses concerts : en hélicoptère, en traversant la foule dans la fosse du Parc-des-Princes, en sortant d’une main géante… Un espace totalement immersif attend aussi le public au centre du dispositif : un show concert constitué de plusieurs extraits, dans une salle à 360 avec des écrans géants. « Quasiment personne n’a jamais vu Johnny d’aussi près, note le commissaire d’expo. Vous voyez sa rage, ce qu’il donne, la manière dont il danse… »

L’expo fait également la part belle à ses guitares (25 d’entre elles sont présentes) et à ses costumes (50 au total), dont certains réalisés par de grands créateurs comme Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent ou Jean-Claude Jitrois. Benoît Remiche affirme qu’environ 90 % des objets exposés ne l’avaient jamais été avant la création de l’expo. L’un d’entre eux a même été ajouté après Bruxelles : une lettre envoyée par Quentin Tarantino pour proposer un petit rôle dans Inglorious Bastards au chanteur. L’artiste déclinera.

Les costumes et les guitares de Johnny. - TEMPORA

Des objets plus personnels ayant appartenu à l’artiste sont visibles. Certaines de ses Harley, ses santiags, sa collection de couteaux, des objets de déco de la Lorada, la villa mythique de Johnny sur la presqu'île de Saint-Tropez. Tout un espace est aussi consacré à ses bijoux, dont son pendentif du Christ tenant une guitare, exposé comme une relique. « Dans l’objet il y a une partie du passé qui est donné à voir aujourd’hui. Pour les gens que Johnny a accompagnés pendant cinquante ans, c’est comme si ça leur redonnait une sorte de lien charnel », analyse Benoît Remiche. D’autres pièces plus incongrues (mais marrantes) sont exposées, comme la parka portée par Jean-Claude Camus en 1998 pour annoncer l’annulation d’un concert au stade de France, sous les huées du public et une pluie battante.

« On expose quelqu’un qui est plus qu’un chanteur »

« Les fans adorent, ils sont tous en larmes. Ils revivent leur vie à travers cette exposition », note le commissaire d’exposition, fort d’une première expérience à Bruxelles. Mais peut-elle toucher un cercle plus large que les aficionados de Johnny ? « Même les gens qui ne sont pas fans peuvent découvrir des choses, comme le lien entre Johnny et le cinéma », répond-il. Il ajoute : « On expose quelqu’un qui est plus qu’un chanteur. Il incarne une partie de l’identité française à un moment donné. Il fait partie du patrimoine collectif de la France. C’est quelque chose qui peut parler à tous. »

Le public sera-t-il au rendez-vous ? Benoît Remiche espère entre 250.000 et 260.000 visiteurs, soit plus du double de la Belgique (110.000, selon l’AFP). Lundi, à quelques jours de l’inauguration, le commissaire avançait 20.000 préréservations, un nombre très encourageant selon lui. « L’appétence des médias pour couvrir l’expo est inouïe. Il y a une vraie fascination. Est-elle en résonance avec le public ? On n’a pas fait de sondage mais je pense que oui », dit-il. La ferveur pour Johnny Hallyday est-elle toujours intacte ? Les six mois prochains au parc des expos nous le diront.