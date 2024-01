« Ras-le-bol de lire des dystopies », s’exclame l’autrice Elisa Beiram

2098. Quelque part dans l’ancienne Colombie, une communauté isolée entre la jungle et l’océan s’entretue. Ce point de départ dystopique est pourtant le début d’un chemin vers la paix universelle… L’écrivaine Elisa Beiram a creusé dans son deuxième roman le sillon de la science-fiction positive. Elle nous raconte comment elle a voulu renverser son « propre fatalisme » dans le Premier jour de la paix, sorti en août 2023 (éd. L’Atalante).

Dans votre roman, vous avez écrit sur la construction d’une paix universelle dans un monde où le réchauffement climatique a bouleversé les sociétés humaines. Qu’est-ce qui vous a poussé à aller sur ce terrain ?

C’était un ras-le-bol de lire beaucoup de dystopies et de voir des œuvres qui ne nous montrent qu’une société en cendres, avec une humanité où l’homme est un loup pour l’homme. Et c’était le besoin de voir autre chose, de dépasser mon propre fatalisme, mon cynisme. Mais il fallait aussi que ce soit un monde dans lequel je puisse croire.

On a donné le nom de science-fiction positive au roman, mais le contexte dans lequel se déroule l’histoire est quand même assez grave. On commence en 2098, après des décennies compliquées. Je ne peux pas faire l’impasse sur ce que je vois aujourd’hui et la pente descendante que l’on a l’air de prendre. Malgré ça, je voulais montrer un monde dans lequel l’humanité est capable de faire société, tout simplement.

On retrouve beaucoup de dystopies dans les séries, les films adaptés de romans ou de jeux vidéo. On peut citer The Handmaid’s Tale, The Last of Us, Black Mirror, Hunger Games, La guerre des mondes, Westworld, The Walking Dead, etc.

Pour moi, il y a un énorme problème avec cette profusion de dystopies et de postapocalyptiques. Un peu de dystopies, ça alerte, ça permet de voir ce qu’il ne faut pas faire. Mais beaucoup de dystopies, ça habitue. Quand la réalité rattrape la fiction, puisqu’elle n’est jamais loin, on a déjà été habitué, on a vu ces images, on se dit que c’est peut-être ce qui doit arriver. Et l’autre effet délétère, c’est que ça nous empêche de passer à l’action. On peut se dire qu’il n’y a pas besoin de changer les choses, puisqu’il y a toujours pire. Souvent, cet argument du pire ailleurs est utilisé pour se dire qu’on n’est pas trop mal, mais tout ça fait qu’on glisse au fur et à mesure dans le dystopique.

Qu’est- ce qui fait qu’un roman de science-fiction est positif ou utopique ?

Je pense que c’est vraiment lié à ce que l’humain est capable de faire. Comment est-ce qu’on pense la nature humaine profondément ? Est-ce qu’on pense que les humains peuvent s’en sortir parce que c’est une espèce qui collabore, parce qu’elle est sociale ? Dans la SF positive, il y a cette notion hyperforte d’humains qui sont capables de s’entraider. C’est imaginer la société du meilleur plutôt que la société du pire. Là où la dystopie va plutôt chercher à extrapoler ce qu’il peut y avoir de pire dans l’humanité, dans nos systèmes politiques, l’utopie va ouvrir des brèches pour tenter de montrer une société positive.

L’utopie, c’est une réponse à un futur dystopique ?

Oui, on pourrait dire qu’il y a un peu une bataille entre les visions du futur. Pour l’instant, clairement, la dystopie à l’ascendant, mais c’est pour ça que c’est important d’écrire, de produire des œuvres positives surtout quand on vit une époque où on a l’impression que l’avenir est noir. Si on commence à se laisser aller à ce sentiment, on n’a plus de raison de vivre, on n’a plus de raison d’agir et d’avancer en tant qu’espèce. C’est pour ça que j’ai écrit sur ce sujet, mais c’est aussi pour me rassurer moi-même, pour me montrer qu’il y a des voies.

Comment vous êtes-vous projetée dans un monde qui vit avec le réchauffement climatique et les événements extrêmes, comme la montée du niveau des mers, les sécheresses et les migrations en conséquence ?

Pour placer cette intrigue en 2098, je suis partie de ce que je vois aujourd’hui, des essais que j’ai lus sur les guerres du climat, de spéculations. Je suis partie du principe qu’il y aurait des exodes massifs, des guerres. Et du fait de ces exodes massifs, il y aurait une cohabitation forcée entre les populations et, pour moi, c’est ça qui est le présupposé de la paix. Si le conflit à la base, c’est la différence, si on est forcé de cohabiter, on va être forcé de comprendre comment l’autre fonctionne et de communiquer davantage.

J’ai aussi beaucoup lu sur la résolution de conflits, une science qui s’appelle l’irénologie. Avant d’écrire ce roman, la paix était une espèce d’idéal inatteignable. Mais quand on lit sur ce sujet, on se rend compte que la paix, c’est un processus qui peut être mis en place dans tout un tas de contextes et à des échelles différentes, individuelle, interpersonnelle et des nations. Une notion que j’ai trouvée hyperintéressante, c’est que la paix, ce n’est pas l’absence de conflits, mais la capacité à résoudre les conflits de manière constructive et pacifique. En lisant ces livres, on commence à appréhender la vie de manière différente et on se demande : comment est-ce que, moi, je peux amener de la paix dans mon quotidien.