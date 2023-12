Difficile de la louper. Depuis quelques jours, l’immense façade du restaurant universitaire Ricordeau, en plein centre-ville de Nantes, s’est parée de multiples couleurs, de grosses lettres capitales et d’étranges demi-sphères blanches. Car cette nouvelle fresque de 12 mètres de haut, réalisée par l’artiste nantais The Blind soutenu par Pick up production, s’adresse à tous les passants, y compris les déficients visuels, en offrant un message en braille.

Afin que les aveugles y aient véritablement accès, un cartel a été vissé au mur, en bas du graffiti. Le message et la démarche de l’artiste sont traduits, et les malvoyants peuvent aussi toucher différentes textures. « Mon travail repose sur l’utilisation du toucher et de la vue. Depuis 20 ans, je crée l’art pour aveugle en utilisant le braille et le graffiti braille pour interpeller, interroger et titiller la curiosité de chacun, précise le street-artist. J’aime remettre en perspective la notion d’isolement : qui est isolé de qui lorsqu’un message n’est pas lisible ? »

