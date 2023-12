Après avoir roulé sur le box-office mondial, « Barbenheimer » veut tout rafler aux Golden Globes. Le duo Barbie et Oppenheimer, qui a récolté 2,3 milliards de dollars dans les salles cette année, a dominé lundi les nominations d'une cérémonie hollywoodienne en quête de renouveau après des scandales à répétition.

Barbie arrive en tête avec 9 nominations, dont la catégorie « meilleure comédie » contre 8 pour Oppenheimer, dont « meilleur drame ». Un duel qui sera notamment arbitré par le film français Anatomie d'une chute de Justine Triet, Palme d'or à Cannes, qui a décroché 4 nominations.

Prix « Box-Office »

Anatomie d'une chute fera notamment face à Oppenheimer dans la catégorie meilleur drame, mais aussi à Killers of the Flower Moon, la grosse cote de Martin Scorsese (7 nominations, autant que Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos). C'est plus ouvert pour Anatomie d'une chute dans la catégorie langue étrangère, même si le film américano-coréen Past Lives a beaucoup plu aux Etats-Unis. Sandra Huller, qui incarne une écrivaine allemande accusée d'avoir tué son mari, postule dans la catégorie « meilleure actrice dramatique ». Enfin, Justine Triet et son compère Arthur Harari auront une chance pour leur scénario, face à Oppenheimer et Barbie (avec une catégorie qui ne sépare pas les drames et les comédies).

Pour relancer l'intérêt du public, les Golden Globes lancent une catégorie « réussite au box-office » dans laquelle on retrouve, en plus de Barbie et Oppenheimer, des blockbusters prisés par le public, dont Spider-Man: Across the Spider-Verse, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Super Mario Bros, le film, John Wick: Chapter 4, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 mais aussi le concert Taylor Swift: The Eras Tour.

Les adieux de « Succession »

La cérémonie mettra aussi à l'honneur les séries télé Succession et The Last Of Us, qui cumulent respectivement neuf et trois nominations, dont meilleur drame.

Côté comédie, cela se jouera entre The Bear, Ted Lasso pour ses adieux, Abbott elementary, Barry, Jury Duty et Only Murders in the Building. Les mini-séries sont également là avec la pépite de Netflix Beef.

Jury remanié

La cérémoniee se tiendra à Beverly Hills (Californie), le 7 janvier, et sera diffusée par le réseau national CBS, propriété du géant du cinéma Paramount, qui a remplacé son concurrent NBC.

Avec ce changement de diffuseur, une nouvelle catégorie, un jury remanié et de nouveaux propriétaires, les Golden Globes tentent de faire remonter leurs audiences et de mettre de côté les polémiques du passé.

Un temps placés juste derrière les Oscars en termes d'audience, les « Globes » n'avaient réuni en 2023 que 6,3 millions de téléspectateurs, leur pire score d'audience, après 18 millions début 2020, juste avant la pandémie de Covid-19.

La cérémonie a perdu de son lustre en raison d'accusations de racisme et de corruption, et certaines critiques à Hollywood jugent que les réformes engagées posent de nouvelles questions éthiques.

Pendant des décennies, les Golden Globes ont été détenus, gérés et attribués par l'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA). Ce groupe éclectique d'une centaine de journalistes couvrant la rubrique divertissement pour des médias internationaux a été souvent critiqué par les professionnels de l'industrie pour son amateurisme et son opacité.

Ces piques en coulisses ont éclaté au grand jour en 2021, lorsque le Los Angeles Times a révélé que l'organisation ne comptait aucune personne noire et que ses membres acceptaient des cadeaux mirobolants. L'année suivante, la cérémonie a été boycottée par Hollywood. Elle reste aujourd'hui en quête de rédemption.