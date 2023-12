Boue, pluie continue, attente interminable… Les conditions n’étaient pas réunies pour profiter du spectacle qu’offre chaque année la Fête des Lumières aux Lyonnais. L’édition 2023, qui s’est achevée dimanche soir, a été particulièrement critiquée pour sa gestion des deux millions de visiteurs attendus. Le parc de la Tête d’Or, victime de son succès, a connu une « très forte affluence ». Au point que les organisateurs de l’événement ont posté des messages sur les réseaux sociaux pour inciter les curieux… à ne pas se rendre sur place pendant trois soirs de suite et à « privilégier d’autres sites ».

ℹ Très forte affluence au Parc de la Tête d'Or ce dimanche soir également. Privilégiez les autres sites de la Fête des Lumières ce soir. Programme et infos sur : https://t.co/MsW2xhpf1H https://t.co/fFmxRIXHFc — Fête des Lumières (@FeteLumieres) December 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





« Le temps et le monde présent ont gâché mon moment dans le parc », proteste Kevin, 25 ans, qui a toutefois pu pénétrer à l’intérieur du site après avoir longuement patienté. Lui assistait à sa première fête des Lumières. Tout comme Fernando, 30 ans, venu du Var. « Pour moi la Fête des Lumières est l’une des plus traditionnelles de France et j’avais envie de la voir » explique-t-il, enthousiaste. Pourtant, arrivé au parc, c’est la douche froide : « trois heures d’attente » le samedi soir. « C’était à faire au moins une fois dans sa vie, mais il y avait vraiment trop de monde pour me donner envie de revenir », poursuit-il.

Emportés par la foule

« Aux alentours du Parc de la Tête d'Or, les rues étaient noires de monde, rebondit Kevin. Ça reste dangereux d’avoir un entassement de gens qui arrivent en entonnoir vers le contrôle les sacs. » Comme chaque année, le site n’était accessible que par l’entrée principale.

Alma, elle, déplore, le manque de communication des organisateurs sur place : « Il n’y avait aucune indication, on ne savait même pas si on allait au bon endroit ». « On connaissait juste notre temps d’attente, de plus d’une heure, puisqu’une femme en gilet jaune l’a crié à un moment », ajoute-t-elle, précisant que pour elle, il s’agit d’un « flop ». « Je ne reviendrais pas », conclut-elle.

Déception partagée par Claire, 54 ans, venue de Nanterre pour l’occasion : « J’ai été super déçue, notamment par la qualité de l’événement par rapport à tout ce battage médiatique qui a été fait ».

« Personne ne savait ce qu’il se passait et comment accéder au parc », déplore de son côté Claire. Et d’ajouter : « La sécurité a indiqué à certaines personnes qu’il valait mieux faire demi-tour car le parc fermerait avant qu’ils n’aient le temps d’atteindre les portes d’entrée. »

Contactée par 20 Minutes, la ville de Lyon n’a pas répondu à notre sollicitation.