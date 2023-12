Gérard Depardieu est accusé de violences sexuelles par une quinzaine de femmes. Le monstre sacré du cinéma français a fait l’objet d’un « Complément d’enquête » sur France 2 jeudi. Dès les extraits du documentaire d’investigation, l’acteur multiplie les réflexions sexistes, sexualisantes et les comportements de prédateur, jusqu’à acculer son interprète en Corée du Nord contre un mur.

Les images, difficilement soutenables, ont choqué le monde du cinéma. Accusé depuis 2018 de viol, par la comédienne Charlotte Arnould, Gérard Depardieu est-il devenu persona non grata ? Certaines personnalités ont toutefois exprimé leur dégoût. Ainsi, le réalisateur Fabien Onteniente, interrogé par France Info vendredi, a dénoncé des « comportements inadmissibles » sur lesquels il est impossible de « fermer les yeux ».

« Envie de vomir »

Le réalisateur de Disco, film lors duquel la comédienne Hélène Darras affirme avoir été agressée sexuellement par l’acteur, a assuré qu’il ne tournerait plus avec l’acteur. Le directeur du cinéma et du développement international de France Télévisions a annoncé suspendre la diffusion de films avec l’acteur à l’affiche. « Il ne faut pas qu’on célèbre Gérard Depardieu. Ce n’est juste pas possible », a expliqué Manuel Alduy, sur France 2.

L’animatrice de France Télévision Faustine Bollaert a qualifié son comportement « d’insupportable » sur le réseau social X tandis que Justine Becattini (Juju Fitcats qui anime La France a un incroyable talent) a expliqué avoir eu « envie de vomir ».

La majorité des stars restent toutefois silencieuses. Interrogée sur BFMTV jeudi, l’actrice-réalisatrice Ariane Labed a estimé que « Gérard Depardieu se comporte aussi comme ça parce qu’il est dans un système qui le permet ». « Si des gens se taisent autour de lui, il peut se permettre toutes ces choses », conclut-elle.