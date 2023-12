Nouveau malaise sur scène de Pierre Arditi, la pièce annulée vendredi

Le comédien Pierre Arditi, à l’affiche de la pièce « Lapin », a fait un nouveau malaise sur scène vendredi soir, entraînant l’annulation de la pièce, a indiqué son entourage, tablant sur un retour sur les planches dès samedi.

« Pierre Arditi a fait à nouveau un léger malaise sur scène. La représentation a été annulée. Il a été pris en charge par les médecins mais pourra rejouer dès demain », a indiqué à l’AFP l’attachée de presse de la pièce et du théâtre Édouard VII, où se joue « Lapin » de Samuel Benchétrit.

Le malaise a eu lieu environ 25 minutes après l’entrée en scène du comédien, qui joue dans cette pièce aux côtés de Muriel Robin.

Mise au repos en octobre

Le 27 septembre, le comédien de 79 ans qui mène parallèlement une carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma, avait fait un malaise sur scène, ayant conduit à une brève hospitalisation. Certains spectateurs avaient pensé qu’il s’agissait d’un élément de la pièce qui mêle le vrai et le faux, et se penche sur les états d’âme de deux acteurs, un soir de relâche.

Pierre Arditi avait ensuite été mis au repos et était remonté sur les planches début octobre, avant d’annuler de nouvelles représentations pour cause de fatigue. La pièce a finalement été reprise dix jours plus tard.

« J’ai fait un malaise vagal et une hypoglycémie. N’étant plus un perdreau de l’année, malheureusement, je suis obligé d’admettre que je ne suis plus un jeune homme et que donc, il faut que je fasse un peu plus attention… », avait confié l’acteur début novembre sur le plateau de « C à vous ».

Connu pour ses rôles de séducteurs piquants, Pierre Arditi a beaucoup collaboré pour le grand écran avec les réalisateurs Alain Resnais et Claude Lelouch.