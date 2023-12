Jay-Z et Beyoncé ont-ils sillonné le Bordelais à bord de l’Orient-Express ?

Jay-Z et Beyoncé ont-ils sillonné le Bordelais à bord du mythique train Orient-Express ce week-end ? L’histoire paraît totalement surréaliste, et pourtant le couple le plus célèbre de l’industrie musicale, a bien passé le week-end dans la région bordelaise, plusieurs photos ayant circulé sur les réseaux sociaux.

Le #VSOE Orient-Express qui s'arrête à Bordeaux pour une raison inconnue, l'occasion de voir en vrai pour la première fois ce train mythique ! pic.twitter.com/bI9vi8PoYw — Space 🚀 (@SpaceShip_Fr) December 3, 2023





Les deux stars internationales seraient venues passer le week-end dans la région pour célébrer les 54 ans du rappeur new-yorkais. Et pour ce faire ils auraient emprunté l’Orient-Express, a révélé lundi soir le journal Le Résistant, après avoir filmé un peu avant 18 heures le célèbre train en gare de Libourne.

Selon nos informations, Jay-Z et Beyoncé étaient bien « les invités de LVMH », désormais propriétaire du Venice Simplon Orient-Express (VSOE), après avoir racheté en 2019 le groupe britannique Belmond qui opère le train.

Deux haltes très remarquées à Bordeaux et Libourne

Plus tôt dans la journée, à 12h40 exactement, l’Orient-Express avait déjà fait une halte de quinze minutes en gare Saint-Jean à Bordeaux, avant de repartir à 12h54 vers Marmande, révèle de son côté Sud Ouest. Seul le personnel du train (chefs cuisiniers, stewards, musiciens…) a pu monter à bord, et il est resté muet quant à ses occupants, poursuit le quotidien. Le train n’est en tout cas pas passé inaperçu à Bordeaux, d’autant plus que le Sud-Ouest de la France ne fait évidemment pas partie de ses périples habituels, qui l’amènent à sillonner d’ordinaire vers Venise, Vienne, Budapest ou encore Istanbul.

Jay-Z et ses amis ont notamment dégusté des Petrus 1969... - Jay-Z/Twitter

Le Venice Simplon Orient-Express n’est toutefois pas l’Orient-Express « d’origine », mais un train de luxe créé en 1982 par James Sherwood. Lancé en 1883, l’Orient-Express n’est plus exploité depuis la fin des années 1970. La marque est désormais propriété de la SNCF, qui porte un projet pour faire revivre le train de luxe originel.

Dégustation de Petrus 1969

Le périple, en VSOE donc, dans le Bordelais a démarré dès dimanche pour les deux stars et quelques happy few, qui ont ainsi visité la région pour des dégustations de grands crus, notamment des Petrus 1969, l’année de naissance du chanteur.

Jay-Z n train de déguster un verre de vin rouge dans le parc d'une propriété viticole du Bordelais. - Kodaklens/Instagram

On le voit également sur les réseaux sociaux, verre de vin rouge à la main, dans le parc d’une propriété viticole. Les spéculations vont bon train quant à la propriété en question. Ils n’ont pu aller « qu’à Yquem ou Cheval Blanc », deux propriétés du groupe LVMH, nous dit-on encore. Le château d’Yquem, le célèbre premier grand cru supérieur classé 1855 de Sauternes, ou Cheval-Blanc, le premier grand cru classé A à Saint-Emilion, peuvent effectivement correspondre. « Plutôt Cheval Blanc », nous glisse une autre source. Contactées, aucune des deux propriétés n’a souhaité communiquer.