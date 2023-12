La bonne nouvelle, c’est que Vice City n’a jamais semblé aussi pleine de vie. La mauvaise, c’est qu’il faudra attendre 2025 avant d’y faire une virée en voiture. Le studio Rockstar Games a mis en ligne lundi une première bande-annonce du prochain volet de Grand Theft Auto VI (GTA 6), dix ans après la sortie du précédent opus du très populaire jeu d’action. La bande-annonce devait être présentée mardi, mais elle a « fuité », a indiqué le studio, qui a donc choisi de la diffuser lui-même, un peu plus d’un an après un piratage géant. Bilan: plus de 30 millions de vues en trois heures sur YouTube, et des gamers qui ne parlent que de ça sur X/Twitter.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Le jeu vidéo très attendu va donc revenir à « Vice City » (une Miami de fiction) et promet à nouveau aux fans de jouer aux gangsters, des villas de Floride à la prison. Pour la première fois, on pourra incarner un personnage féminin principal, avec un duo inspiré par « Bonnie et Clyde », pour une ambiance Amérique trash (la Floride, sa drogue, ses red necks et ses gators) qui rappelle le jeu Saints Row.

410 millions d’exemplaires

En 90 secondes, on fait la connaissance de Lucia, qui sort de prison, et de son compagnon, pour l’instant sans nom, qui sera également jouable. Plages bondées, night clubs, voitures de luxe, policiers et petites frappes… Tous les ingrédients de GTA sont là, y compris les plus controversés

Selon la maison-mère de Rockstar Games, l’entreprise américaine Take-Two, l’ensemble de la franchise s’est vendue à 410 millions d’exemplaires dans le monde, dont 190 millions pour le dernier opus « GTA V » sorti en 2013 et recordman des ventes du secteur aux Etats-Unis tant en volume qu’en valeur.

Mais son succès n’a pas été exempt de polémiques notamment en raison de l’aspect sulfureux du jeu qui met en scène des individus aux comportements délictueux et qui incite, selon ses détracteurs, les joueurs à reproduire eux-mêmes les actes de leur personnage, des accusations rejetées par Take-Two. Au-delà de la question de la violence, la série a été fortement critiquée pour ses représentations particulièrement misogynes des femmes et caricaturales des minorités.